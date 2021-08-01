الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من هو هشام عاشور الزوج القادم للفنانة نيللى كريم؟

نيللي كريم وهشام
نيللي كريم وهشام عاشور

أكدت النجمة نيللى كريم صحة خبر ارتباطها، لافتة إلى أنها ستحتفل بالزفاف وعقد قرانها على هشام عاشور نجم الإسكواش السابق، وشقيق رامي عاشور، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل.

 

وكانت نيللي قد احتفلت بخطوبتها على هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

فمن هو هشام عاشور؟

شاهد أول صورة تجمع نيللي كريم وعريسها هشام عاشور - اليوم السابع
نيللي كريم وهشام عاشور

- هشام عاشور من مواليد 1982 وبالتالي يصغر النجمة بحوالي 8 سنوات فهى من مواليد 1972، وهى الزيجة الأولى له بينما الثالثة للنجمة.

 - واحد  من ضمن أمهر لاعبين الإسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل على اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقأم في أمريكا وأنشأ أكاديمية إسكواش هناك؛ إلا أن بسبب ظروف الكورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

بعد عودة هشام عاشور إلى مصر، أنشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم، العديد من الأكاديميات في الأسكواش في مصر.

- حصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود، وشارك في عمل هناك، كما شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

- وصل إلى التصنيف العالمي المهني العالمي رقم 11 في فبراير 2012.

-تعرف على نيللي كريم قبل فترة قليلة، وظهر معها في بعض المناسبات العامة، مثل حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري، وحفل زفاف المخرج عمرو سلامة.

 

يُذكر أن نيللى كريم أعلنت مؤخرًا انضمامها لأسرة فيلم "كازابلانكا 2" بطولة أمير كرارة، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، ومن المقرر تصوير الجزء الثاني في مدينة لشبونة داخل إسبانيا.

 

ويأتي الجزء الثانى للفيلم استثمارًا لنجاح الجزء الأول، الذى انطلق عرضه فى 2019، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات فى موسم عيد الفطر حينها، وهو فى المركز الثالث فى قائمة أعلى الأفلام دخلا فى السينما المصرية.

ارتباط نيللي كريم وهشام عاشور لاعب الإسكواش السابق وعقد القران الشهر المقبل - قناة صدى البلد
نيللي كريم وهشام عاشور

الخطيب الأخير لنيلى كريم وزواج لم يكتمل 

وكانت نيلى كريم أعلنت فى النصف الثانى من العام الماضى عن فشل خطبتها من رجل الأعمال عمر إسلام، مؤكدة رفضها للارتباط، كما أكدت رغبتها فى عدم الحديث عن حياتها الخاصة وذلك خلال ظهورها فى أحد البرامج التلفزيوينة.

نيلي كريم خطبة نيلى كريم لاعب اسكواش هشام عاشور رامي عاشور

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