«التشريعات الليبية» تنتهي من مناقشة قانون انتخابات ديسمبر 2021

أعلن صلاح الصهبي عضو لجنة صياغة التشريعات الانتخابية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، انتهاء اللجنة من بحث ومناقشة تفاصيل قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب المقبل، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم.

وقال الصهبي إن هذا القانون بعد التصويت عليه من مجلس النواب سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب ومجلس النواب مباشرةً من الشعب يوم 24 ديسمبر 2021 ليختار المواطن الليبي فقط من يقود ويرأس البلاد، الامر الذي يمهد للانتقال إلى المرحلة الدائمة للدولة، حسب بيان للمتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وأضاف بليحق أن اللجنة ستقوم بتقديم نتائج عملها لمجلس النواب؛ لمناقشة مواد القانون وإقراره بهدف ترسية المسار الديمقراطي السلمي.

يذكر أن لجنة صياغة التشريعات الانتخابية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي عقدت اجتماعات في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية برئاسة عماد السايح وبمشاركة البعثة الأممية إلى ليبيا.

لجنة التوافقات تبحث القاعدة الدستورية

وكانت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي عقدت اجتماعها الافتراضي الثالث، اليوم السبت، للنظر في أربعة مقترحات قدمها أعضاؤها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، ‏بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

‏وناقش الأعضاء سبل معالجة الخلافات المتبقية حول المسودة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية، وسيواصلون النقاشات الاثنين المقبل ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في المقترحات واتخاذ قرار بشأنها، وذلك حسب بيان للبعثة الأممية إلى ليبيا عبر موقعها الالكتروني.

وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية، التي فات موعد اعتمادها، كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات وفقًا لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).