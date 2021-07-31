«رجال الأعمال»: «المالية» عدّلت نصوص الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف

أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، أن وزارة المالية عدّلت جميع نصوص الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف بما يتوافق مع إتفاقية MLI، مؤكدة أن كافة الاتفاقيات متاحة على موقع الوزارة باللغتين العربية والانجليزية.

وأوضحت الجمعية أن اجتماع لجنة المالية مع أعضائها أسفر عن أنه تم التأكيد على جهود وزارة المالية الملحوظ فيما يخص ملف الميكنة، ولكن حتى يتم الانتهاء من المنظومة بالكامل فهناك صعوبة ملحوظة بعض الشئ في الإدارة الضريبية فهي العنصر الأهم لضمان سلامة التطبيق والتيسير على المتعاملين.

وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى موضوع الفحص الضريبى التقديرى، حيث من المفترض أن يقل التقدير الجزافي للضرائب مع تطبيق الميكنة، ولكن ماذا عن فترة ال ٥ سنوات بين ٢٠١٦ و٢٠٢١ التي يتم التعامل عليها بالمبادئ القديمة، وهنا تم التأكيد على وجود مقترح بتقليل تلك المدة إلى ٣ سنوات، حيث أن ملف الفحص الضريبى التقديرى يشكل مشكلة خطرة بالفعل، لذا قامت وزارة المالية بزيادة الملفات، كما يتم وضع KPls ومعايير يمكن للمقيم العمل بناءًا عليها، بحيث تكون ضمانًا لسير هذا الملف بشكل جيد وموضوعي، فضلًا عن وضع مجموعة من الحوافز للموظفين الملتزمين بتحقيق تلك المعايير.