أسامة عبدالباسط: تطوير صناعة الأدوية الحكومية يمثل نقلة نوعية

​قال الدكتور أسامة عبدالباسط رئيس الشركة العربية للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إن تطوير صناعة الأدوية الحكومية تسهم في توفير الناقص منها في الأسواق.

وأضاف عبدالباسط في تصريحات خاصة للدستور أن صناعة الأدوية الحكومية تستطيع منافسة الشركات العالمية إذا ما توافر لها التمويل المناسب.

وأوضح أنه لابد من توفير سعر فائدة مميز ومخفض لتمويل مشروعات تطوير صناعة الأدوية الحكومية.

وأكد عبدالباسط أن صناعة الأدوية الحكومية تمثل أهمية كبري في توفير منتج استراتيجي مهم للغاية.