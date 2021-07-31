السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوبا تسجل 8875 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في كوبا
كورونا في كوبا

أعلنت السلطات الصحية في كوبا، اليوم السبت، عن تسجيل 8 آلاف و875 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية: أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 384 ألفا و596 شخصا منذ ظهور الجائحة في البلاد في مارس 2020.

كما شهدت البلاد تسجيل 65 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ألفين و758 حالة.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

كوبا كورونا الاصابات الوفيات فيروس كورونا

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