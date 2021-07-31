السبت 31 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أسباب وأعراض مرض «كورنز» المصاب به حمو بيكا

حمو بيكا
حمو بيكا

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، معلقا على إخلاء سبيله بكفالة قدرها ١٠ آلاف جنيه، لارتكابه مخالفات مالية بسيارته، مضيفا خلال حواره في برنامج "الوسط الفني" عبر قناة الحدث إنه مريض "كورنز"، وهو مرض مناعي، يجعل المناعة عنده عالية، وتهاجم كل شيء في جسده، موضحا أن كثرة "الزعل" والضغط تزيد من مرضه.

وأكد حمو بيكا أنه لا يشرب المخدرات بأي نوع من أنواعها، مضيفا: "ويسكي اه، مفيش حد في مصر لا يشرب الويسكي".

وترصد "الدستور" تفاصيل مرض كورنز الذي يعاني منه حمو بيكا، والذي أوضح موقع “the health” المهتم بالأمراض على المستوى العالمي.

- يصيب الأمعاء، ويؤثر على الجهاز الهضمى، وغالبا ما يصيب نهاية الأمعاء الدقيقة وبداية الأمعاء الغليظة.

- يؤدى إلى التهاب جدار الأمعاء من البطانة الداخلية إلى الطبقة الخارجية، وقد يؤدى إلى ضيق وانسداد الأمعاء.

- يصاحب هذا المرض مضاعفات تؤثر على الأعضاء خارج الأمعاء، مثل الجلد والمفاصل والعين والكبد والكليتين.

- أهم أسباب المرض تتمثل في وجود بعض العائلات المصاب أحد أفرادها بالمرض، وهناك أسباب بيئية مثل أنواع الغذاء، أو استخدام بعض الأدوية، مثل حبوب منع الحمل، والتدخين.

- من أهم أسباب المرض، أما الأسباب النفسية، فلها دور فى إحداث المرض.

- بالنسبة للأعراض تتمثل فى ألم متكرر بالبطن وآلام مزمنة فى أماكن متفرقة من البطن، حسب الجزء المصاب.

- يؤدى المرض إلى الإصابة بالإسهال وأحياناً الإسهال الدموى وارتفاع درجة الحرارة ونقص الوزن، وفى بعض الأحيان نزيف أسفل الجهاز الهضمى.

- يصيب المرض أنسجة خارج الأمعاء، مثل التهاب المفاصل، وتقرحات بالجلد، والتهاب العيون، والتهاب بالكبد، وزيادة نسبة حصوات المرارة، وعند حدوثه فى الأطفال يؤدى إلى تأخر النمو.

 

كان مرض حمو بيكا قد تصدر وسائل التواصل الاجتماعي عقب تصدره التريند وحديث مطرب المهرجانات عنه، الأمر الذي أثار فضول المصريين حول طبيعة مرضه وسبل علاجه.

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وائل لطفي

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