أول ظهور لـ«نيللى كريم» بصحبة هشام عاشور قبل زفافهما

تداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنانة نيللي كريم مع لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، وذلك قبل عقد قرانهما الشهر المقبل.

وكانت نيللي كريم قد أكدت، أمس، في تصريحات، لـ"الدستور"، علاقتها العاطفية قائلة: "بالفعل أعيش قصة حب حاليًا وسأعلن كافة تفاصيلها قريبًا وسأقيم حفل زفافي قريبًا بحضور جميع الأصدقاء والأهل وما يعطلني عن إقامة حفل الزفاف هو التزامي بتصوير عمل فني يجمعني بإياد نصار، وسيقتصر حفل الزفاف على إقامة عقد قران في المنزل وسيكون بعد شهر من الآن".

هشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبي الاسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشرة الأوائل على اللعبة وبعد اعتزاله أقام في أمريكا وأنشأ أكاديمية اسكواش إلا أنه بسبب ظروف الكورونا عاد مرة أخرى إلى مصر وبعد عودة هشام عاشور إلى مصر أنشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم العديد من الأكاديميات في الاسكواش في مصر وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود وشارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

يذكر أن نيللي كريم تحدثت من قبل في أحد البرامج عن أول زواج في حياتها وكان في عمر 17 عامًا ومن دون علم أهلها، كما أن نيللي كريم كانت متزوجة من الدكتور هاني أبوالنجا الذي أسفر عن ثلاثة أبناء واستمر لفترة طويلة.

وشاركت نيللي كريم مؤخرًا في سباق رمضان بمسلسل "ضد الكسر" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وكان من إنتاج جمال العدل وشارك في بطولته كل من محمد فراج ولقاء الخميسي وحمزة العيلي وتارا عماد ومن تأليف أحمد وائل وإخراج أحمد خالد، وتستعد نيللي كريم خلال الفترة المقبلة لأكثر من مشروع فني جديد أبرزها الجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش".