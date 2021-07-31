«ربنا يجبر بخاطرك يا سيسي».. المصريون يعلقون على قرار الرئيس بعلاج طفلة فلسطينية

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة أب فلسطيني لعلاج طفلته بيان التي تُعاني من مرض جلدي خطير في أحد المستشفيات.

ووجهت أسرة "بيان" الشكر للرئيس السيسى لسرعة استجابته لمناشدة والد الطفلة، وتوجيهاته على الفور بسرعة تلقيها العلاج في مصر وكذلك على دعمه الدائم لغزة بصفة عامة وشعبها بصفة خاصة، ومن المقرر أن تغادر الطفلة بيان قطاع غزة إلى القاهرة غدا الأحد عبر معبر رفح البري.

وانهالت التعليقات الكثيرة من المصريين والتي رحبت جميعها بالفتاة، مشيدين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج الطفلة الفلسطينية، حيث قال أحمد حامد: "ربنا يبارك للريس ويجبر خاطره ويشفى البنوتة"، وقال محمد ذكري: "ربنا يحفظك ياريس"، وقال أحمد منجي: "الله يتمم شفاها على خير.. وربنا يجعله في ميزان حسناتك يارب"، بينما قالت هدى محمد: "مصر كبيرة وعظيمة وهنفضل سند لفلسطين لآخر العمر.. تحيا مصر".

وقال فتوح أيو المجد: "ربنا يبارك حياتك يا ريس ويحفظك... ربنا يجبر بخاطرك زي ما انت بتجبر بخاطر الغلابة"، وقالت هالة بكري: "ان شاء الله ربنا يكتب لها الشفاء التام علي أرض مصر و علي يد أطباءها المحترمين...اللهم اشفها و اشف كل مريض شفاءا تاما لا يغادر بعده سقما..فأنت سبحانك الشافي لا شفاء إلا شفاؤك"، وقال صلاح رضوان: "ربنا يجبر بخاطره ولكل من يسعى للخير دائما".

جدير بالذكر أن عائلة الطفلة بيان محمود قد نشرت مناشدة لعلاجها جاء فيها: "الأخوة والأخوات في مصر، هذه الطفلة الفلسطينية بيان من غزة تُعاني من مرض جلدي وحالتها خطيرة ويجب تحويلها إلى مصر للعلاج لعدم توفره في غزة، ولا تملك عائلتها ثمن السفر أو توفير العلاج لها من يستطيع استقبالها من أفراد أو مؤسسات التواصل بشكل مباشر مع والدها".