6 أسباب تجعل المهندس «عريس مثالى»

عاشق للتفاصيل والنظام..

يعتبر "فارس الأحلام على حصان أبيض"، من الأمور التي تشغل بال الكثير من الفتيات، ففي السطور التالية نقدم عددًا من النصائح النفسية إذا كان فارس الأحلام "مهندس".

هناك عدد من النصائح التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند الارتباط بمهندس، وذلك من أجل ضمان نجاح العلاقة، بالإضافة إلى بعض المعلومات عنه.

«أنتي المساعد المفضل لديه»

طبيعة المهندسين، دائمًا التفكير في إصلاح الأشياء، فلا داعي من الاستغراب عندما تجدي زوجك المهندس يستغل "الويك إند" في تصليح الأجهزة التالفة، ومن الطبيعي أن تكوني المساعد الخاص به.

«تكتسبين المزيد من الخبرة العملية»

ووفقًا لما ذكره موقع "Life Style" فإن الزوجات لأزواج من أصحاب المهن العملية واليدوية، أكثر كفاءة في التعامل مع المشكلات التي تتعلق بصيانة المنزل.

من أوجه الاستفادة عند الارتباط بمهندس، هو القدرة على إصلاح بعض المشكلات التي تتعلق بالمنزل، الأمر الذي يقلل من تواجد الكثير من "الصنايعية " بالمنزل.

«المهندس يعشق النظام»

يقدس المهندس النظام، فدائمًا ما يحب أن يكون كل شىء في المنزل سهل المنال، بدءًا من الأغراض الشخصية وصولاً إلى الحلول في العمل.

«يتعامل مع الضغوط والمواقف العصيبة بسلاسة»

دائمًا ما يقع المهندس تحت الضغوط والمواقف العصيبة في العمل، وبفضل هدوئه والتفكير السليم يجد حل الخروج من المشكلة بسهولة، وهذا الأمر ينطبق بشكل كبير في التعامل مع مشكلات الحياة الزوجية.

«المهندسون عاشقون للتفاصيل»

يجب أن تكوني على علم بأن أصحاب المهن اليدوية والتي يندرج منها المهندس، يعشقون التفاصيل، لذا فعليك أن تكوني مستمعة جيدة للأخبار الخاصة بالإنشاءات والمعمار، وبالطبع عن الأسعار اليومية للحديد والأسمنت وكل مواد البناء.

«لا يخشى الاعتراف بالخطأ»

من الأمور التي تزيد من المشكلات بين الأزواج هو عدم الاعتراف بالخطأ، ولكن هذا لا ينطبق مع المهندسين، فهم دائمًا ما يعترفون بالخطأ، بالإضافة إلى أن سياسة الاعتذار من المبادئ الراسخة لديهم.