السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شخصيات وطنية تونسية تدعو لدعم دولى لمساعى تصحيح مسار الانتقال الديمقراطى

مظاهرات تونس
مظاهرات تونس

أكدت مجموعة من الشخصيات والكفاءات الوطنية التونسية، أن إجراءات الرئيس التونسى قيس سعيد جاءت استجابة لنداءات شرائح عديدة من الشعب التونسي، وفي مقدمتها الشريحة الشبابية بضرورة تصحيح المسار لإنقاذ البلاد من حالة التردي والشلل ومظاهر الانسداد والاحتقان من جراء سوء الحوكمة واستشراء الفساد، في ظل ترذيل الحياة السياسية واهتراء الشرعية.

وشددت مجموعة من الشخصيات والكفاءات الوطنية التونسية في بيان مشترك على ارتياحها ومساندتها للقرارات التي اتخذّها رئيس تون قيس سعيد استنادًا للفصل 80 من الدستور باعتبارها منعطفًا هامًّا لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي ونقطة ضوء في النفق المظلم الذي دخلته تونس في العشرية الأخيرة، داعين إلى إرساء منظومة تشاركية تقوم على التشاور والحوار والتعاون بين كل الأطراف المؤمنة بالدولة الوطنية المدنيّة وبمكاسبها الحداثيّة، من منظمات وجمعيات وأحزاب، وشخصيات وكفاءات، ومفكّرين ومثقفين ومبدعين، سعيا إلى تنقية الأجواء وضمان السلم الاجتماعي، في إطار احترام القانون وإنفاذه على الجميع، والمحافظة على الحقوق والحريات.

ودعت الشخصيات الوطنية التونسية كل القوى الحية في تونس من فاعلين سياسيين ومنظمات ومجتمع مدني وكفاءات وطاقات وشباب إلى الانخراط كلّ من موقعه في إنجاح هذا المسار التصحيحي والتفاعل معه بشكل إيجابي حتّى تستعيد مؤسسات الدولة أدوارها الطبيعية في أقرب الآجال بما يمكن الشعب من استعادة الثقة في المستقبل وتحقيق التعافي للاقتصاد الوطني، داعية الدول والشعوب الشقيقة والصديقة، إلى تكثيف دعمها للمساعي الرامية لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس والوقوف إلى جانب خيارات الشعب التونسي في تحقيق طموحاته في التشغيل والتنمية والكرامة الوطنية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

أول ظهور لـ«نيللى كريم» بصحبة رامى عاشور قبل زفافهما

الرئيس السيسى يتابع جهود البنك المركزى فى إطار النشاط الاقتصادى والتنموى

أول تعليق من وزير التعليم على تداول امتحان الاستاتيكا مصحوبًا بـ«ختم المراقب»

«التموين» ترفع حصة الأرز لبطاقات الـ 4 أفراد

موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا للمسافرين

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل تحركات إسرائيل على الحدود الشمالية

مستشار الرئاسة الفلسطينية يستنكر منع الاحتلال الفعاليات السلمية في القدس

«فتح»: الأيام المقبلة ستكون حاسمة ولن نتحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى