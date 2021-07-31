السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير اقتصادى: الدولة مهتمة بتطوير شركات قطاع الأعمال

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي أحمد البكري

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري إن الدولة مهتمة للغاية بتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف البكري في تصريحات خاصة للدستور أن اجتماعات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير قطاع الأعمال العام يوضح مدى حرص الدولة على تنمية وتطوير هذا القطاع؛ لقدرته على دعم الناتج القومي للدولة.

وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال تساهم في دعم الناتج القومي للدولة عبر الضرائب والأرباح التي تحققها الشركات الرابحة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن اجتماعه الأخير مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تطرق إلى مناقشة تفاصيل عدة موضوعات تخص القطاع الذي يحظى بدعم وصفه بـ"الرائع" من قِبل الدولة.

وأوضح الوزير أن الاجتماع تناول متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب بحث الوضع الحالي للمشروعات المتوقفة من أجل سريان العمل بها في أقرب وقت ممكن.

عملة تنمية مصر مجلس الوزراء الوطن عمل على المتحدث اقتصاد مستوى الدولة تعز

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

بسبب ختم النسر.. «التعليم» تحيل لجنة امتحان الاستاتيكا للتحقيق

أول ظهور لـ«نيللى كريم» بصحبة رامى عاشور قبل زفافهما

الرئيس السيسى يتابع جهود البنك المركزى فى إطار النشاط الاقتصادى والتنموى

أول تعليق من وزير التعليم على تداول امتحان الاستاتيكا مصحوبًا بـ«ختم المراقب»

«التموين» ترفع حصة الأرز لبطاقات الـ 4 أفراد

موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا للمسافرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل تحركات إسرائيل على الحدود الشمالية

مستشار الرئاسة الفلسطينية يستنكر منع الاحتلال الفعاليات السلمية في القدس

«فتح»: الأيام المقبلة ستكون حاسمة ولن نتحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى