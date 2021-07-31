خبير اقتصادى: الدولة مهتمة بتطوير شركات قطاع الأعمال

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري إن الدولة مهتمة للغاية بتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف البكري في تصريحات خاصة للدستور أن اجتماعات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير قطاع الأعمال العام يوضح مدى حرص الدولة على تنمية وتطوير هذا القطاع؛ لقدرته على دعم الناتج القومي للدولة.

وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال تساهم في دعم الناتج القومي للدولة عبر الضرائب والأرباح التي تحققها الشركات الرابحة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن اجتماعه الأخير مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تطرق إلى مناقشة تفاصيل عدة موضوعات تخص القطاع الذي يحظى بدعم وصفه بـ"الرائع" من قِبل الدولة.

وأوضح الوزير أن الاجتماع تناول متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب بحث الوضع الحالي للمشروعات المتوقفة من أجل سريان العمل بها في أقرب وقت ممكن.