فريق بحث لكشف غموض سرقة 35 كيلو فضة بالغربية

شكّلت أجهزة البحث الجنائي بالغربية، السبت، فريق بحث عالي المستوى للكشف عن هوية متهم سرق حقيبة تحتوي على 35 كيلو مشغولات فضية تقدر بمبلغ مليون جنيه ومبلغ مالي من أحد تجار الجملة.

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء أسامة شلبي، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغ من المدعو مجدي صابر تاجر فضيات بالجملة ومقيم بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، يفيد بسرقة سيارته وكان بداخلها حقيبة تحتوي على 35 كيلو مشغولات فضية حال تواجده بذات الدائرة.

وذكر المجني عليه في البلاغ أنه حضر لمدينة المحلة لتجهيز أحد المحال الجديدة وبيع كميات كبيرة من المشغولات الفضية، وأثناء جلوسه مع أحد الأشخاص تاركا سيارته بالخارج فوجئ بسرقتها وكان بداخلها حقيبة تحتوي على 35 كيلو المشغولات الفضية تقدر بمبلغ مليون جنيه ومبلغ مالى لم يتم تحديد قيمته، ثم عثر بعدها على السيارة دون وجود البضاعة.

وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من ضباط قسم أول المحلة الكبرى لكشف ملابسات الواقعة ورصد كاميرات المراقبة في المنطقة التي حدث بها الواقعة، للتعرف على هوية المتهم، وضبطه وإحضاره.

وتحرر محضر رقم 7488 لسنة 2021 جنح أول المحلة الكبرى، وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.