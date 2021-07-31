غدًا أولى جلسات محاكمة سائق بتهمة الاتجار فى المخدرات بمدينة نصر

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس جلسة الغد، لنظر أولى جلسات محاكمة سائق تاجر في الهيروين والفودو وأقراص البنزوهيكسول المخدرة في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبدالمنعم، ومعتز مدحت.

وكشف أمر إحالة المتهم «محمد.ح»، 41 سنة، سائق، مقيم بشارع الشيخ رضوان بمدينة السلام أول في القضية رقم 11975 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 332 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة قيامه بدائرة قسم أول مدينة نصر بالاتجار في جوهر الهيروين ونبات الفودو وأقراص البنزوهيكسول المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أضافت تحريات نقيب شرطة محمد صلاح الدين فؤاد محمد بحيري، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بأنه وحال تفقده لأعمال النوبتجبة الليلية بالقسم أبصر المتهم حال تواجده بديوان القسم لكونه مراقبا على ذمة القضية رقم 10982 لسنة 2009 سرقة بالإكراه، وما أن اقترب منه حتى ظهرت عليه علامات الشك والريبة وتحسس ملابسه من الخارج فتمكن من ضبط علبة سجائر بحوزته وبفضها تبين أن بداخلها 3 لفافات بداخلهم نبات عشبي أخضر يشبه نبات الفودو المخدر ولفافة بلاستيكية بداخلها 10 أقراص يشتبه فى احتوائها على العقاقير المخدرة ولفافة بلاستيكية بداخلها مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر وباستكمال تفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته عزى قصده من إحراز المواد المخدرة جميعها بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه من راغبي الشراء.

بمواجهته عزى قصده من إحراز المواد المخدرة جميعها بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه من راغبي الشراء.