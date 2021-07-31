بسبب ختم النسر.. «التعليم» تحيل لجنة امتحان الاستاتيكا للتحقيق

قرر د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إحالة أعضاء لجنة الامتحان التي تم تحديد اسم الطالب المتسبب في تصوير ونشر صورة أسئلة امتحان الاستاتيكا عبر مواقع التواصل مسنودة بختم رئيس اللجنة، للتحقيق .

أوضح وزير التعليم، في تصريحات السبت، أن الصور المتداولة التي أثارت الجدل تم تصويرها بعد اللجنة وليس قبلها، وهذا الشخص يريد إحداث "بلبلة" من ضمن حملة ممنهجة محترفة، لكنه يستحق العقاب، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه في بيان رسمي.

وأثيرت حالة من السخط والغضب بين رواد موقع التواصل، بسبب الصور التي انتشرت على فيسبوك لامتحان الاستاتيكا وهي مسنودة بختم قيل إنه ختم رئيس لجنة ثانوية عامة، واتهام الجميع المسئولين علي لجان الثانوية العامة بتسريب الامتحانات وأنه يتم تصوير ورقة الأسئلة مدون عليها الباركود الخاص بكراسة الامتحان ليكون الطالب هو الضحية ومن يدفع الثمن، حيث تضمن كود الورقة المنشورة رقم (٤١٣٣٣١٢٥).