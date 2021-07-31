السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بسبب ختم النسر.. «التعليم» تحيل لجنة امتحان الاستاتيكا للتحقيق

طلاب
طلاب

قرر د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إحالة أعضاء لجنة الامتحان التي تم تحديد اسم الطالب المتسبب في تصوير ونشر صورة أسئلة امتحان الاستاتيكا عبر مواقع التواصل مسنودة بختم رئيس اللجنة، للتحقيق .

أوضح وزير التعليم، في تصريحات السبت، أن الصور المتداولة التي أثارت الجدل تم تصويرها بعد اللجنة وليس قبلها، وهذا الشخص يريد إحداث "بلبلة" من ضمن حملة ممنهجة محترفة، لكنه يستحق العقاب، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه في بيان رسمي.

وأثيرت حالة من السخط والغضب بين رواد موقع التواصل، بسبب الصور التي انتشرت على فيسبوك لامتحان الاستاتيكا وهي مسنودة بختم قيل إنه ختم رئيس لجنة ثانوية عامة، واتهام الجميع المسئولين علي لجان الثانوية العامة بتسريب الامتحانات وأنه يتم تصوير ورقة الأسئلة مدون عليها الباركود الخاص بكراسة الامتحان ليكون الطالب هو الضحية ومن يدفع الثمن، حيث تضمن كود الورقة المنشورة رقم (٤١٣٣٣١٢٥).

inbound8309979078297622489
inbound8309979078297622489
ثانوية عامة اجتماع مواقع التواصل التواصل الاجتماعي ضحية وزير التربية والتعليم على مستوى الجمهورية مواقع التواصل الاجتماعي امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة التربية والتعليم المديريات التعليمية درجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

بسبب ختم النسر.. «التعليم» تحيل لجنة امتحان الاستاتيكا للتحقيق

أول ظهور لـ«نيللى كريم» بصحبة رامى عاشور قبل زفافهما

الرئيس السيسى يتابع جهود البنك المركزى فى إطار النشاط الاقتصادى والتنموى

أول تعليق من وزير التعليم على تداول امتحان الاستاتيكا مصحوبًا بـ«ختم المراقب»

«التموين» ترفع حصة الأرز لبطاقات الـ 4 أفراد

موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا للمسافرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل تحركات إسرائيل على الحدود الشمالية

مستشار الرئاسة الفلسطينية يستنكر منع الاحتلال الفعاليات السلمية في القدس

«فتح»: الأيام المقبلة ستكون حاسمة ولن نتحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى