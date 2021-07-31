السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر مرسى يطرح الإعلان الأول لمسلسل «الديب» بطولة ياسر جلال (فيديو)

ياسر جلال
ياسر جلال

طرح المنتج تامر مرسي، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك الإعلان الرسمي الأول لمسلسل "الديب" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال ويعرض على منصة “واتش ات” خلال الفترة المقبلة. 

واقتصر الإعلان الأول للمسلسل على النجم ياسر جلال فقط، حيث ظهر وهو يجلس على كرسي ويتحول من شكله الطبيعي كإنسان إلى ذئب بشكل مرعب. 

وتدور أحداث المسلسل في إطار أكشن تشويقي بوليسي وهو ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة حيث إنه 8 حلقات فقط تم الانتهاء من تصويرها مؤخراً ويقوم صناعه حالياً بالانتهاء من المونتاج. 

يشار إلى أن مسلسل "الديب" بطولة ياسر جلال وعدد من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاح شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرض العمل خلال الفترة المقبلة على منصة “واتش ات” على أن يتم عرضه تليفزيونياً بعد ذلك. 

 

ياسر جلال الذئب مسلسل الديب منصة واتش ات تامر مرسى

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