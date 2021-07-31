السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

13 محضر تمويني متنوع خلال حملة للرقابة على أسواق المنيا 

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية بالمنيا

تمكنت حملة تموينية ورقابية نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع إدارة تموين بندر المنيا وإدارتي الطب البيطري والبيئة على المطاعم والكافيهات ومحلات بيع اللحوم لضبط الأسواق والتأكد من سلامة وصحة المعروض من السلع الغذائية من ضبط وتحرير 13 مخالفة تموينية متنوعة. 

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محضر تمويني متنوع 

كان الدكتور أحمد رشاد سكرتير مركز ومدينة المنيا  قد قاد حملة لضبط الأسواق، تنفيذًا لقرار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رقم 281، بالتنسيق مع إدارة التموين والطب البيطري، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين حيث تم المرور المفاجئ على عدد من المطاعم والكافيهات ومحلات بيع اللحوم بمدينة المنيا.

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محضر تمويني متنوع 

أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر مخالفة متنوعة جاءت ما بين  (11 محضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر عدم الإعلان عن الأسعار، وحرز عبارة عن 6 كيلوجرامات سمك غير صالح للاستخدام الآدمي وتم تحريزها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. 

رافق سكرتير الوحدة المحلية خلال الحملة هاني ابراهيم عضو التفتيش الإداري وحسين خلف من إدارة تموين بندر المنيا والدكتور أحمد حمدي بإدارة الطب البيطري وحافظ عبد الحميد بإدارة البيئة.

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محضر تمويني متنوع 

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا قد نظمت عدة حملات مكثفة بقيادة سكرتير الوحدة المحلية للتفتيش علي رخص الورش والمحلات التجارية ورفع الاشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء أسفرت عن تحرير 52 محضر متنوع.

أسفرت الحملة عن تحرير 52  محضر متنوع  حيث جاءت المخالفات  علي النحو التالي (19 محضر عدم ارتداء كمامة، 15 محضر عدم وجود سجل بيئي، 6 محاضر عدم وجود رخصة لإدارة المكان، 12 محضر اشغال طريق) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين على بعض المخالفات.

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محضر تمويني متنوع 

حملات تموينية علي محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية بالمنيا
حملات تموينية علي محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية بالمنيا
حملات تموينية علي محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية بالمنيا
حملات تموينية علي محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية بالمنيا
حملات تموينية علي محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية بالمنيا
حملات تموينية علي محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية بالمنيا
حملات تموينية علي محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية بالمنيا
حملات تموينية علي محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية بالمنيا
حملات تموينية علي محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية بالمنيا
حملات تموينية علي محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية بالمنيا
حملات تموينية علي محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية بالمنيا
حملات تموينية علي محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية بالمنيا
حملات تموينية علي محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية بالمنيا
حملات تموينية علي محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية بالمنيا
المنيا تحرير مخالفات تموينية حملات رقابية علي الأسواق الدكتور أحمد رشاد إدارة تموين البندر

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وائل لطفي

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