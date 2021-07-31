وزيرة الصحة: توفير جهازي CR الخاص بالأشعة المقطعية في مستشفى العلمين

وجهت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بزيادة ضح عدد الفرق الطبية في مستشفى العلمين النموذجي في تخصصات الطوارئ والعظام والأوعية الدموية والجراحات العامة، وتوفير جهازي (CR) الخاص بالأشعة المقطعية.

وأكدت وزيرة الصحة علي زيادة الإعلانات على طول الطرق لتوعية المواطنين بكافة الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى العلمين النموذجي على مدار الـ24 ساعة، في الطوارئ وكافة التخصصات، بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي، وذلك لتوعية المواطنين وحصولهم على أفضل خدمة طبية خلال تواجدهم في المدن الساحلية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنها اطلعت على نموذج رسم هندسي لتصميم فندق مستشفى العلمين النموذجي الخاص بإقامة الأطباء، حيث وجهت برفع كفاءته والانتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات على أعلى مستوى وفي أقرب وقت، مشددة على تذليل كافة التحديات والعقبات التي تواجه الفرق الطبية المتواجدة بمحافظة مطروح، وتوفير إقامة لائقة لهم.

وكانت تفقدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، اليوم السبت، مستشفى العلمين النموذجي، وذلك للوقوف على الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محسن طه مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدكتور شريف الشناوي مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح ومدير مستشفي العلمين.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ومساعديها قسم الغسيل الكلوي حيث استمعت إلى أحد المرضى في القسم متمنية له الشفاء العاجل.

ووجهت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مدير مستشفى العلمين النموذجي بتطعيم جميع حالات الفشل الكلوي بلقاح فيروس كورونا لحمايتهم والحفاظ على صحتهم مقدمة الشكر إلى الطاقم الطبي على ما يتم بذله لتقديم الخدمة الطبية المتميزة إلى المرضى.

كما تفقدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، اليوم السبت، خطة التأمين الطبي للساحل الشمالي خلال فترة الصيف، والتي تتضمن "الأكشاك، العيادات المتنقلة، وسيارات الإسعاف" وذلك بحضور الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور شريف الشناوي مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح.