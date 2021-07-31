تُصرف غدًا.. تعرف على أسعار السلع التمونيية لشهر أغسطس

تبدأ وزارة التموين، غدًا الأحد، في تسليم المقرارات التمونيية للشهر أغسطس عبر البدّالين التمونيين والبقالين وأصحاب مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.

«الدستور» تستعرض أسعار السلع التموينية وعددها 28 سلعة على النحو التالي:

1- زيت خليط 1 لتر بسعر 21 جنيها.

2- سكر معبأ 1 كجم بسعر 8.5 جنيه.

3- مكرونة 1 كجم بسعر 7.60 جنيه.

4- مكرونة 500 جرام بسعر 4 جنيهات.

5- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات.

7- مسلى صناعي 800 جم بسعر 17.25 جنيه.

8- جبنة 250 جم بسعر 5 جنيهات.

9- جبنة 500 جم بسعر 9.50 جنيه.

10- مسحوق اتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه.

11- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

12- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

13- صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

14- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

15- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

16- الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

17- فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.

18- دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

19- دقيق ورقي 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

20- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه .

21- علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه.

22- كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

24- ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه.

25- كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

26 - علبة مرقة دجاج 8 مكعب بسعر 3 جنيهات.

27- كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

28- كمامة قماش بسعر 8.5 جنيه، ونوع آخر بسعر 5.5 جنيه

وأصدر علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 21 لسنة 2021 بخصوص الضوابط الجديدة لصرف السلع التموينية، على أن يتم صرف زجاجة زيت لتر أو زجاجة 800 مللي لكل فرد وبحد أقصى أربع زجاجات للبطاقة، كذلك 2 كيلو سكر للفرد وحسب احتياجاته، و2 كيلو أرز للبطاقة التموينية الأكثر من 3 أفراد مع صرف باقي المستحق من مبلغ الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية الأخرى المتاحة على النظام».

وشدد التوجيه الوزاري على أن يتم صرف جميع السلع التموينية لأصحاب البطاقات اختياريا على أن يتم التنفيذ مباشرة بتاريخ 5 يوليو 2021.

ويتم تطبيق نظام صرف مستحقات السلع التموينية الأساسية خلال أغسطس 2021، بتحديد الكميات على ماكينة التوزيع طبقًا لقرار وزير التموين لكل فرد وحسب عدد افراد البطاقة بالنسبة للسكر 2 ك للفرد وعدم تجاوز ذلك.

في حالة اختيار المواطن ورغبته باستلام كميات ما يحتاجه من السلع التي تم ذكرها ويستكمل باقي الدعم من باقي السلع 28 سلعة تموينية المتاحة تتم العملية بنجاح.