السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الليبى يكلف دوريات حرس الحدود للعمل بشكل مكثف

وفد الجيش الليبي
وفد الجيش الليبي بقيادة الناظوري

وجهت اللجنة العسكرية المُشتركة للجيش الليبي، اليوم السبت، بتكليف دوريات حرس الحدود للعمل بشكل مُكثف لتأمين المناطق الحدودية لليبيا.

جاء ذلك خلال جولة لللجنة العسكرية المُشتركة برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري لإحدى الوحدات العسكرية ضمن سلسلة جولاتها الميدانية للمعسكرات والثكنات العسكرية بمناطق جنوب ليبيا، حسب بيان لشعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي.

وأكدت اللجنة من خلال اجتماعاتها المُوسعة على عدد من التوصيات أبرزها رفع الكفاءة القتالية لوحدات القوات المُسلحة وفتح مراكز تدريب للوحدات المُستجدّة وصيانة المعسكرات.

كما أوصت اللجنة بإنشاء نقاط أمنية جديدة لدوريات وحدات القوات المسلحة بالمنطقة؛ لضبط الأمن وتكليف دوريات حرس الحدود للعمل بشكل مُكثف لتأمين المناطق الحدودية .

 

فتح الطريق الساحلي 

فيما رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جويتريش، اليوم السبت، بإعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا، واصفا الخطوة بـ"التطور المهم".

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 أعلنت أمس الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، بعد أكثر من عامين على إغلاقه.

الجيش الليبى الجيش الوطني الليبي ليبيا جنوب ليبيا الفريق عبدالرازق الناظوري

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