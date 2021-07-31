السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فريدة عثمان: فخورة بتمثيل مصر للمرة الثالثة فى الألعاب الأولمبية

فريدة عثمان
فريدة عثمان

فقدت اللاعبة المصرية فريدة عثمان فرصة التأهل لنصف نهائي سباق 50 متر حرة في منافسات أولمبياد طوكيو 2020 المقامة في اليابان حتى 8 أغسطس المقبل.


واحتلت فريدة عثمان المركز الثاني في التصفية رقم 8 من المنافسات، وبالتالي تقبع فريدة عثمان في المركز الـ24 من التصفيات بزمن 25.13 ثانية وتفشل في التأهل لنصف نهائي 50 متر حرة.

وكتبت عثمان عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك: "أنا فخورة ويشرفنى إنى مثلت مصر للمرة الثالثة فى الألعاب الأولمبية والوقوف بين عظماء العالم. حلم كل رياضى أنه يكون قادر على التأهل لهذا الحدث الذى يدور حول العمل الجاد والمثابرة والأداء وتلاقى الناس.دفعتنى الألعاب الأولمبية فى السنوات القليلة الماضية إلى تحسين أدائى والوصول إلى أعلى المستويات فى بلدى مصر  من ٢٠١١ وحتى الآن."
وأضافت: "فخورة بكل البطولات اللى حققتها لبلدى مصر  ميدالية ذهبية عالم ناشئين، ميداليتين برونز عالم كبار، ١١ ميدالية دورات أفريقية، ٣ ميداليات ذهبية بحر أبيض، جائزة الأنوك أحسن رياضية فى أفريقيا فى جميع الألعاب، جائزة الأمير محمد بن راشد للإبداع الرياضي ٢٠١٧." 
وتابعت: "بالنسبة لى، من المحزن أننى لم أتمكن من تقديم أفضل أداء ممكن خلال سباقات هذا العام، لكن بصفتى رياضية أنا قادرة على أن أجعل هذه العقبة فرصة للنمو والتعلم والتقدم. لا يتم تعريف الرياضى بأداء واحد.  إنما الإنضباط والتضحيات والعمل الجاد الذى يبذل هو الذى يحدد كلا من شخصيتهم وحياتهم المهنية."
وواصلت: "أود أن أشكر مدربى وفريقى وعائلتى وأصدقائى والجهات الراعية (هايد بارك، اليانز، ارينا والإتحاد المصرى واللجنة الأولمبية وفريق إدارة أعمالى تايم اوت سبورت). شكراً لمعظم المشجعين الذين دعمونى وساعدونى في الوصول إلى هذه المستويات وكانوا هناك خلال فترات الصعود والهبوط. أمل أن أتمكن من الإستمرار فى تمثيل السباحة المصرية ودفعها إلى الأمام والإستمرار فى أن أكون أقوى وأسرع وأفضل.أتوجه بالشكر لكل رياضى فى الألعاب الأولمبية - إنه أصعب شيء يمكن لأى رياضى الوصول له. "

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