إنقاذ شاب مشرد من ذوي الاحتياجات ونقله لدار رعاية

أكدت مؤسسة “معانا” لإنقاذ إنسان إحدى المؤسسات التى تشرف عليها وزارة التضامن أنه تم التعامل مع بلاغ عن وجود شاب يفترش الشارع.

أوضحت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم التعاون مع فريق التدخل السريع وبالتعامل مع الشاب اتضح انه يدعي "محمد" كان يدرس على يد أكبر فنانين بمصر فى معهد الموسيقى العربية، إلى أنه انتهى به الحال إلى التشرد بسبب معاملة أخيه السيئة والتى اضطريته إلى ترك المنزل و الإقامة فى الشارع كمأوى له لمدة عام ونصف.

أشارت المؤسسة إلى أنه تم التعامل مع الشاب ونقله إلى المؤسسة وتوفير احتياجاته الشخصية ومنها أداته الموسيقة التى كان يعزفها.

وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى سواء كبارا رجالا أو سيدات، أو أطفالا بلا مأوى، موضحا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين وإغاثة ووجبات.

ولفت مدير مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» إلى أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلا: «الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيا ونفسيا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.