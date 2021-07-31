السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنقاذ شاب مشرد من ذوي الاحتياجات ونقله لدار رعاية

إنقاذ شاب مشرد من
إنقاذ شاب مشرد من ذوي الاحتياجات

أكدت مؤسسة “معانا” لإنقاذ إنسان إحدى المؤسسات التى تشرف عليها وزارة التضامن أنه تم التعامل مع بلاغ عن وجود شاب يفترش الشارع.

أوضحت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم التعاون مع فريق التدخل السريع وبالتعامل مع الشاب اتضح انه يدعي "محمد" كان يدرس على يد أكبر فنانين بمصر فى معهد الموسيقى العربية، إلى أنه انتهى به الحال إلى التشرد بسبب معاملة أخيه السيئة والتى اضطريته إلى ترك المنزل و الإقامة فى الشارع كمأوى له لمدة عام ونصف.

أشارت المؤسسة إلى أنه تم التعامل مع الشاب ونقله إلى المؤسسة وتوفير احتياجاته الشخصية ومنها أداته الموسيقة التى كان يعزفها.

وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى سواء كبارا رجالا أو سيدات، أو أطفالا بلا مأوى، موضحا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين وإغاثة ووجبات.

ولفت مدير مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» إلى أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلا: «الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيا ونفسيا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

إنقاذ شاب مشرد من ذوي الاحتياجات
إنقاذ شاب مشرد من ذوي الاحتياجات
وزيرة التضامن الاجتماعي المؤسسات مؤسسة معانا الرعاية الطبية الموسيقى العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

بسبب ختم النسر.. «التعليم» تحيل لجنة امتحان الاستاتيكا للتحقيق

الباز: لا توجد دولة آمنة من كورونا والالتزام بارتداء الكمامة هو الحل

أول ظهور لـ«نيللي كريم» بصحبة هشام عاشور قبل زفافهما

موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا للمسافرين

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

الرئيس السيسى يتابع جهود البنك المركزى فى إطار النشاط الاقتصادى والتنموى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

محمد مرعي

تونس وخطورة الحلول الوسط مع الإخوان

د.أحمد الخميسى

ميلانى كلاين.. الحب والكراهية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل تحركات إسرائيل على الحدود الشمالية

مستشار الرئاسة الفلسطينية يستنكر منع الاحتلال الفعاليات السلمية في القدس

«فتح»: الأيام المقبلة ستكون حاسمة ولن نتحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى