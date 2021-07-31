إصلاح أخطار الصرف الصحي والتصدى لمخالفات البناء بدسوق في كفر الشيخ

شن مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ حملات مكثفة للنظافة والتجميل، لتحسين الخدمات والمرافق، إضافة إلى إصلاح أخطار الصرف الصحي، والتصدي لمخالفات البناء بأنواعها، وتطوير الصرف الصحي بالشاسية، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وقد تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات النظافة الشاملة ورفع الأتربة وغسيل الأرصفة، والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضى الفضاء، وحملات النظافة بالشوارع الفرعية ورفع صناديق القمامة وتفريغها، بالإضافة إلى نظافة الحدائق العامة والميادين وكورنيش النيل وشوارع المدينة والمداخل والمخارج.

وتابع عبد الستار بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بدسوق على أعمال تطهير خطوط الصرف الصحى بشارع الدلتا فجر، واستكمال حل مشاكل الصرف الصحي بالمدينة بمناطق متفرقة، ومازال العمل مستمرًا.

كما تابع، رئيس مركز ومدينة دسوق، التصدي لمخالفة بناء بلوك ابيض بعزبة الخرزاتى التابعة لقرية المندورة أبو مندور مركز دسوق على مساحة 20 مترًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشرف رئيس مركز ومدينة دسوق، على تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الشباسية التابعة لقرية شابة ضمن مشروع الصرف الصحي آفاق 2020 المرحلة الثانية ومتابعة نسبة التنفيذ والأعمال الجارية بخطوط الطرد ومحطة الرفع وما زال العمل قائما ،والذي بدأ التنفيذ منتصف شهر يونيو ويستمر العمل به على مدار 18 شهرًا تحت إشراف الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

كما شهدت مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل، وتحسين الخدمات والمرافق، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال دهانات كوبري مدخل قرية البنا وتجميلة والرسومات والصور الجميلة شعار المحافظة ورسومات فرعونية، لتجميل مدخل القرية وإعطاء شكل حضاري وجميل للكوبري.