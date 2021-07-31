«مستثمرو دمياط»: الحكومة تولى اهتمامًا للنهوض بـ«المشروعات الصغيرة والمتوسطة»

قال المهندس أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا للنهوض وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف حفيلة في تصريح لـ"الدستور"، أن أي إجراء أو مبادرة تتخذها الدولة في أي قطاع يعمل على انتعاش حركة القطاع الصناعي، وزيادة منتجاته، مؤكدًا أن إنشاء مدينة دمياط الجديدة ساهمت في تشغيل عدد كبير من العمال بالإضافة إلى زيادة مبيعات مصانع مواد البناء والأثاث.

وتوقع أن يتم زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة في المدن الجديدة، مؤكدًا أن أى مستثمر سواء محلى أو أجنبي يبحث عن البيئة الاستثمارية المحفزة للاستثمار دون عوائق.