السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمرو دمياط»: الحكومة تولى اهتمامًا للنهوض بـ«المشروعات الصغيرة والمتوسطة»

أسامة حفيلة
أسامة حفيلة

قال المهندس أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا للنهوض وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف حفيلة في تصريح لـ"الدستور"، أن أي إجراء أو مبادرة تتخذها الدولة في أي قطاع يعمل على انتعاش حركة القطاع الصناعي، وزيادة منتجاته، مؤكدًا أن إنشاء مدينة دمياط الجديدة ساهمت في تشغيل عدد كبير من العمال بالإضافة إلى زيادة مبيعات مصانع مواد البناء والأثاث.

وتوقع أن يتم زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة في المدن الجديدة، مؤكدًا أن أى مستثمر سواء محلى أو أجنبي يبحث عن البيئة الاستثمارية المحفزة للاستثمار دون عوائق.

مستثمرو دمياط الحكومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسامة حفيلة الاستثمارات الأجنبية التجارة والصناعة

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