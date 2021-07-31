وزيرة الصحة: خطه الساحل الشمالي تبدأ من العجمي وحتي مرسي مطروح

قالت الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، أنه يتم رفع درجة الاستعداد كل عام بداية من منتصف شهر يونيو إلي منتصف شهر سبتمبر حيث أن خطه الساحل الشمالي تبدأ من العجمي وحتي مرسي مطروح، مؤكدة على أنه تم إطلاق عددًا من الخدمات في الساحل الشمالي مثل أكشاك تقديم الخدمات الطبية وسيارات العيادات المتنقلة.

وأشارت إلي أنه يتم رش القري السياحية في الساحل الشمالي مرتين يوميًا بالإضافة إلي مراقبة المطاعم والمياه موضحة أنه تم إطلاق 126 مكتب صحة خاص بلقاحات كورونا من أجل السفر والشهادات المؤمنة بالعلامات المائية.

وأكدت علي أنه في منتصف أغسطس سيتم طرح 10 مليون جرعة من الإنتاج القومي المصري للقاحات فيروس كورونا مرددة " هيبقي عندنا جميع اللقاحات العالمية " موجهة رسالتها للمواطنين بضرورة أخذ اللقاح للحماية من كورونا بالإضافة إلي اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكانت تفقدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، اليوم السبت، مستشفى العلمين النموذجي، وذلك للوقوف على الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محسن طه مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدكتور شريف الشناوي مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح ومدير مستشفي العلمين.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ومساعديها قسم الغسيل الكلوي حيث استمعت إلى أحد المرضى في القسم متمنية له الشفاء العاجل.

ووجهت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مدير مستشفى العلمين النموذجي بتطعيم جميع حالات الفشل الكلوي بلقاح فيروس كورونا لحمايتهم والحفاظ على صحتهم مقدمة الشكر إلى الطاقم الطبي على ما يتم بذله لتقديم الخدمة الطبية المتميزة إلى المرضى.

كما تفقدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، اليوم السبت، خطة التأمين الطبي للساحل الشمالي خلال فترة الصيف، والتي تتضمن "الأكشاك، العيادات المتنقلة، وسيارات الإسعاف" وذلك بحضور الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور شريف الشناوي مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح.