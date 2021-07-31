السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تحصّل 454 ألف جنيه من مخالفات عدم ارتداء الكمامات

الأمن
الأمن

نجحت أجهزة الأمن في تحصيل 454 ألف جنيه جراء التصالح مع 9091 شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا.

وواصلت أجهزة الأمن جهودها لمواجهة فيروس كورونا في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات تفشي الوباء.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 9135 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية والتصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9091 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (44) شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، كما تم تحرير733 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (218) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1294) أرجيلة.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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