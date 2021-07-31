السعودية تنصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية من تحورات كورونا

نصحت وزارة الصحة السعودية، بضرورة الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك للوقاية من تحورات الفيروس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلنت "الصحة السعودية"، السبت، تسجيل 1.146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 525 ألفًا و730 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها اليوم، أنه تم تسجيل 1.086 حالات شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 506 آلاف و089 حالة.

وسجَّلت السعودية 11 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 8.237 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 11.404 حالة، من بينها 1.377 حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية 26.625.085 جرعة حتى الآن.

وحثت وزارة الصحة السعودية على المبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

تحذير سعودي

وفي 27 يوليو الجاري، حذرت وزارة الداخلية السعودية، من السفر إلى الدول التي تحظر تعليمات المملكة السفر إليها في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، وظهور سلالات جديدة متحورة.

وأكدت الداخلية السعودية، أن مخالفة التعليمات المعلنة في هذا الشأن، تعرض صاحبها للمساءلة القانونية ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن الوزارة تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة.

وأوضح المصدر أنه وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات.