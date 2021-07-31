السبت 31 يوليو 2021
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الدين لله

هل يجوز الصلاة في «الترينج» الرياضي؟.. على جمعة يُجيب

الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية، لقد اشترط الشرع الشريف شروطًا لصحة الصلاة منها ستر العورة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "المراد بالزينة في الآية الثياب في الصلاة"؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ -أي بالغة- إِلا بِخِمَارٍ» رواه الترمذي.

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه حول حكم الشرع في الصلاة بملابس رياضية "الترينج"، قد عَرَّف العلماء سترَ العورةِ للرجال المقصود في الصلاة أنه ستر ما بين السرة والركبة بما يغطّي لون البشرة، فإن كان خفيفًا يُبيِّن لون الجلد من ورائه؛ فيُعْلَمُ بياضُهُ أو حمرتُهُ لم تجز الصلاة فيه، لأن الستر لا يحصل بذلك، وذهب العلماء إلى أن الثيابَ إذا كانت تسترُ لون البشرة ولكنها تصف الخلقة جازت الصلاة مع الكراهة.

وأشار جمعة إلى أنه بناء على ما ذكر وما ورد في واقعة السؤال: إذا كان الحال كما ورد في السؤال فإن الصلاة في ثياب الرياضة -"الترينج" تكون صحيحةً ما دام هذا الثوبُ الرياضي يسترُ العورةَ بأن كان ساترًا للونِ البشرة من السرة للركبة، وإنما يكره أن يكون واصفًا للعورة ضيقًا، ولكن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة.

الدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية شروط صحة الصلاة أداء الصلاة الصلاة في الترينج ستر العورة

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