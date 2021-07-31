من فضائح الفنانين لـ«فتوى الحجاب».. شطحات نضال الأحمدية

تعشق الإعلامية نضال الأحمدية، الحفاظ على مكانها تحت الضوء عادة، وتصيد الأخطاء لكبار النجوم، فهي من محبي "التريند"، حيث أثارت نضال الأحمدية، مؤخرًا الكثير من الجدل بعد تصريحاتها حول عدم ذكر الحجاب في القرآن، وسط غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحاتها هذه، التي وصفوها بأنها "تسعى إلى الشهرة".

فتوى الحجاب

وفى مقطع فيديو تداول الكثير من جمهور "التواصل الاجتماعي، تحدثت نضال الأحمدية، عن رأيها حول ارتداء الحجاب، وذلك في برنامج "سؤال محرج"، مع الإعلامي الكبير طوني خليفة، حيث اعترضت على ارتداءه: "لا يوجد بالقرآن في حجاب، بفهم قدك وقد مائة شيخ، الله لا يقدر ألبس الحجاب، وبطلب من الله ألا ارتديه"، لتنهال عليها التعليقات السلبية.

مشاجرتها مع حسام حبيب

تخوض نضال الأحمدية، فى الكثير من الأحيا، صراعات ضارية مع الفنانين، والنجوم، آخرهم كان مع حسام حبيب وزوجته شيرين، بعدما كانت وراء تسريب مكالمة لوالد الفنان حسام حبيب، أثارت من خلالها ضجة إعلامية واسعة، وجاء محتوى التسريب الصوتي، أن والد حسام حبيب يريد الاستيلاء على أموال الفنانة شيرين ويتزوج من امرأة أخرى، فيما رد عليها الفنان حسام حبيب برسالة حادة، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه على انستجرام، بعنوان "الرد على الشر" قال فيها: إن"مصر بلد كبيرة وفيها قانون، وإنتى بتحاولى تتمسحى فيها وتجيبى سيرتها، وسيرة حاجات كتير أشرف وأكبر بكتير إنها تيجى على لسانك بلاش شغل التماحيك، عشان مصر بلد كبيرة وفيها قانون، وصدقينى الدنيا كلها عارفة يعنى إيه مصر، والدنيا كلها عارفة إن مفيش حق مصرى بيضيع، أنا أول مرة أسمع عن أسلوب صحفى بتزقى فيه بنات يعملوا مكالمات مع ناس وتسميه صحافة استقصائية، ده اسمه اتجار بالبشر".

هجومها على أصالة

شنت نضال الأحمدية، في أحد تصريحاتها السابقة، على الفنانة أصالة، قائلة: "ذات مرة رأيت أصالة بعيني تتسول المال وقالت: أصالة ردت في كل المنابر الإعلامية من صحف ومجلات وبرامج، وأنا لن أرد وأتنازل إلى مستوى سوقيتها ولكنني أتساءل لماذا لم ترد على كلامي عندما قلت إنها تلعب القمار، وردت على مسألة تقاضيها للمال من قطر، مضيفة: أنا رأيتها كيف كانت تتوسل وتركع من أجل الحصول على المال وعن وصف أصالة لها بـ"المختلة عقليًا"، أجابت "هي فتاة غير متعلمة، ولم تكمل المرحلة الابتدائية، كما أنها عاشت طفولة مقموعة، أصالة تركت زوجها وجلست في حضن رجل آخر ولدي صور تثبت أنها كانت تجلس في حضن طارق العريان في نايت كلوب قبل زواجها منه".

اتهاماتها لـ منى عبد الوهاب

وجهت نضال الأحمدية، مجموعة من الاتهامات، فى مجلة "الجرس" وكتبت: البداية كانت مع الإساءة التي تعرضت لها خلال حلولها ضيفة على الإعلامية منى عبد الوهاب، الاتفاق حصل مع محطة cbc بعد مفاوضات استغرقت شهرين، وبعد شروط تعجيزية تمّ تنفيذها جميعها، والمحاور التي يجب التطرق إليها، وافقت على الظهور في البرنامج" مضيفة: "ولكن بسبب رفضي إلقاء التحية على الفنانة أصالة التي كانت تسجّل حلقة قبلي، دبروا لي مقلبًا سخيفًا وتعرضت للإهانة كما أنهم كانوا قد دعوني إلى سهرة حمراء، لكنني رفضت لأنني لا أحب الكأس وقالوا لي اسكتي اسكتي اسكتي، وعندها لم أعد أعي ما يحصل معي ولو أنني كنت أحمل مسدسًا لكنت قتلتهم.

هجومها المتكرر على عمرو دياب

لم يسلم الفنان عمرو دياب، من هجومها الحاد على الفنانين، فقد كرست أعداد مجلة الجرس، لشن عدة هجمات عليه، حيث سبق ووصفته، على حد تعبيرها، بأنه عجوز ويجب أن يعتزل في سن محدد، وأن أغانيه ليست تراثًا مثل تراث سيد درويش، كما أنها لا تحب أغانيه وأنه رفض مقابلة أحد الصحفيين في مجلتها، وهو ما أثار غضب الكثير من محبي عمرو دياب.