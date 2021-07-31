السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الأردنية: تسجيل 12 وفاة و562 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في الاردن
كورونا في الاردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت عن تسجيل 12 وفاة و562 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أن إجمالي الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى 10032 وفاة.. فيما ارتفع عدد الإصابات 770 ألفًا و712 حالة.


وأشارت إلى تسجيل 675 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يومًا إلى 750518 حالة.

كورونا حول العالم      

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 197.4 مليون حتى صباح اليوم السبت، وبلغ عدد جرعات اللقاحات المعطاة 4.06 مليار جرعة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الوباء ارتفع إلى 4.21 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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