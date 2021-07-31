السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

البودشيشية تهنئ ملك المغرب بذكرى العرش

الطريقة البودشيشية تهنئ ملك المغرب بذكرى عيد العرش

ملك المغرب وشيخ الطريقة
ملك المغرب وشيخ الطريقة البودشيشية

تقدمت مشيخة الطريقة البودشيشية بقيادة شيخها الدكتور جمال الدين القادري بودشيش، ونجله الدكتور منير القادري بودشيش بعظيم التهاني والتبريكات للملك محمد السادس ملك المغرب، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربعه على عرش المغرب.


وقال الدكتور منير القادري بودشيش، رئيس مؤسسة الملتقى والنجل الأكبر لشيخ الطريقة البودشيشية، إننا "نهنئ جلالة الملك محمد السادس بذكرى جلوسه على العرش، فهذه الذكرى المباركة العطرة تكشف مدى اللحمة والعلاقة القوية التي تجمع بين جموع المغاربة وملكهم المحبوب الذي يحفظ كرامة  كل مغربي ومغربية، ويسعى دائما لرفعة هذا الوطن والعلو من شأنه بين الأمم والبلدان الأخرى، والطريقة القادرية البودشيشية تثمن الدور المهم والمحوري الذي قدمه جلالته منذ توليه مقاليد الحكم وحتى يومنا هذا، ونسأل الله أن يبارك في عمره ويحفظه لأبناء شعبه، ونقول لجلالته في هذه الذكري “حفظكم الله ورعاكم يا ملكنا المحبوب”.

الجدير بالذكر، أن المملكة المغربية اعتادت كل عام على الاحتفال بذكرى عيد العرش، حيث توافق هذا العام مرور 22 عامًا على تربع الملك محمد السادس على عرش المملكة، ويعتبر عيد العرش في المغرب مناسبة وطنية يحتفل بها المغاربة في 30 يوليو من كل عام، وتتخللها عدة احتفالات رسمية وشعبية، وهي ذكرى تربع الملك على العرش وبيعته الرسمية، ويأتي عيد العرش هذا العام وسط جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على جميع مناحي الحياة، وألغت العديد من الأنشطة الأساسية في أجندات مواطني مُختلف الدول.

البودشيشية تهنئ ملك المغرب الذكرى ٢٢ عيد العرش

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

الإعلام الدولى يشيد بتحركات تونس للتخلص من الإخوان

«التموين» ترفع حصة الأرز لبطاقات الـ 4 أفراد

أول تعليق من وزير التعليم على تداول امتحان الاستاتيكا مصحوبًا بـ«ختم المراقب»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. وموعد سقوط الأمطار

«الصحة العالمية» تحذر من تحور كورونا: شديد العدوى ومثير للقلق

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل تحركات إسرائيل على الحدود الشمالية

مستشار الرئاسة الفلسطينية يستنكر منع الاحتلال الفعاليات السلمية في القدس

«فتح»: الأيام المقبلة ستكون حاسمة ولن نتحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى