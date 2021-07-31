الطريقة البودشيشية تهنئ ملك المغرب بذكرى عيد العرش

البودشيشية تهنئ ملك المغرب بذكرى العرش

تقدمت مشيخة الطريقة البودشيشية بقيادة شيخها الدكتور جمال الدين القادري بودشيش، ونجله الدكتور منير القادري بودشيش بعظيم التهاني والتبريكات للملك محمد السادس ملك المغرب، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربعه على عرش المغرب.



وقال الدكتور منير القادري بودشيش، رئيس مؤسسة الملتقى والنجل الأكبر لشيخ الطريقة البودشيشية، إننا "نهنئ جلالة الملك محمد السادس بذكرى جلوسه على العرش، فهذه الذكرى المباركة العطرة تكشف مدى اللحمة والعلاقة القوية التي تجمع بين جموع المغاربة وملكهم المحبوب الذي يحفظ كرامة كل مغربي ومغربية، ويسعى دائما لرفعة هذا الوطن والعلو من شأنه بين الأمم والبلدان الأخرى، والطريقة القادرية البودشيشية تثمن الدور المهم والمحوري الذي قدمه جلالته منذ توليه مقاليد الحكم وحتى يومنا هذا، ونسأل الله أن يبارك في عمره ويحفظه لأبناء شعبه، ونقول لجلالته في هذه الذكري “حفظكم الله ورعاكم يا ملكنا المحبوب”.

الجدير بالذكر، أن المملكة المغربية اعتادت كل عام على الاحتفال بذكرى عيد العرش، حيث توافق هذا العام مرور 22 عامًا على تربع الملك محمد السادس على عرش المملكة، ويعتبر عيد العرش في المغرب مناسبة وطنية يحتفل بها المغاربة في 30 يوليو من كل عام، وتتخللها عدة احتفالات رسمية وشعبية، وهي ذكرى تربع الملك على العرش وبيعته الرسمية، ويأتي عيد العرش هذا العام وسط جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على جميع مناحي الحياة، وألغت العديد من الأنشطة الأساسية في أجندات مواطني مُختلف الدول.