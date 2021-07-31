محافظ الإسكندرية يحيل مدير الإشغالات بحى المنتزه ثان للتحقيق الفورى

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليماته لرئيس حي المنتزه ثان، بإحالة مدير الإشغالات بالحي إلى التحقيق فوراً، وإيقافه عن العمل، وذلك خلال جولة مفاجئة قام بها المحافظ بشارع ٤٥ بالمنتزه ثان.

محافظ الإسكندرية يحيل مدير الإشغالات للتحقيق الفوري

وأمر المحافظ برفع جميع الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها ومصادرتها فوراً. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحال المخالفة، محذراً جميع المحال بالالتزام بالحدود المخصصة لها؛ وفرض عقوبات رادعة لهم في حال تكرار المخالفة تصل إلى الإغلاق الفوري للمحال.

جاءت الجولة؛ عقب قيام محافظ الإسكندرية بتفقد أعمال التطوير بمنطقة العصافرة قبلي بتكلفة ٢٤٤ مليون جنيه، ومتابعة معدل الإنجاز بها.

وكان قد تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بداية يوليو الجاري ما يتم تنفيذه من مشروعات التطوير بمنطقة العصافرة قبلى، وذلك لرفع العبء عن كاهل أهالي المنطقة، في إطار متابعة المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها بالمحافظة لخدمة الأهالي وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

محافظ الإسكندرية يحيل مدير الإشغالات للتحقيق الفوري

ولفت الشريف إلى أنه تم تخصيص مبلغ ٢٤٤ مليون جنية لتطوير المنطقة ورفع كفاءتها، كما أن نسبة تنفيذ مشروعات التطوير بالمنطقة قد بلغت ٩٠٪.

وأكد المحافظ أن أعمال تطوير منطقة العصافرة قبلي قد شملت أعمال الرصف لما يقرب من ٥٠٠ شارع بطول ٥١٥٤٣ مترًا، بتكلفة تقدر بـ ٩٣ مليون جنيه، مضيفًا أنه تم رفع كفاء الإنارة العامة بجميع شوارع المنطقة بتكلفة إجمالية تقدر بـ١١ مليون جنيه.

وأكد الشريف أنه تم الانتهاء تماما من مشروعات الإنارة التى تخدم المنطقة بالكامل، حيث تم تركيب ١٩٠٣ ذراع إنارة، و١٦٠ عمودًا، و٢٠٨٨ كشافًا بالمنطقة.

محافظ الإسكندرية يحيل مدير الإشغالات للتحقيق الفوري

وأضاف الشريف أنه تمت إعادة تأهيل شبكات مياه الشرب بطول ٣٤١٠٠ متر، وبأقطار مختلفة لخدمة أهالي المنطقة بالكامل وقد بلغت تكلفة أعمال تطوير مشروعات مياه الشرب ٤٠ مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمنطقة بلغت ٥٠٪ ويجري العمل على قدم وساق للانتهاء من مشروع الدفع النفقي لخدمة المنطقة، مشيراً إلى أن تكلفة مشروعات الصرف الصحي التى تتم بالمنطقة قد بلغت ٦٠ مليون جنية.

هذا وقد وجه اللواء الشريف الدكتورة مرفت أحمد، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بمتابعة تنفيذ ما تبقى من مشروعات الصرف الصحي بالمنطقة خلال ٣ أشهر.

محافظ الإسكندرية يحيل مدير الإشغالات للتحقيق الفوري

محافظ الإسكندرية يحيل مدير الإشغالات للتحقيق الفوري

محافظ الإسكندرية يحيل مدير الإشغالات للتحقيق الفوري