رابطة العالم الإسلامى تدين الهجوم الإرهابى بطائرة مُسيرة على سفينة تجارية سعودية

أدانت رابطة العالم الإسلامي باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية كافة، الهجوم الإرهابي بطائرة مُسيرة مُعادية على سفينة تجارية سعودية، الذي تم إحباطه أمس.

وأكدت الرابطة في بيانٍ صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ونشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا الاعتداء الإرهابي يُشكّلُ انتهاكًا جسيمًا لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حرية الملاحة البحرية وسلامتها، وتجرّم هذه الأعمال التخريبية، كما أنها تنص على إيقاع عقوبات رادعة بحق منتهكي هذه القوانين.

وأعربت عن استنكارها وشجبها لهذا العمل الإرهابي الذي استهدف التأثير على أمن واستقرار المنطقة، وتهديد أمن وسلامة التجارة العالمية.

كما جدد الأمين العام باسمه وباسم مجالس وهيئات الرابطة، وقوف الرابطة إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها الكامل لما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة وحرية الملاحة البحرية في هذا الشأن.

إحباط الهجوم على سفينة سعودية

وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عن إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيّرة معادية.

وأشار التحالف العربي، في بيانٍ له أمس، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إلى استمرار تهديد الميليشيا الحوثية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وأكد البيان أن جهود التحالف العربي أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

إدانة الإمارات

من جانبها، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف سفينة تجارية تابعة للمملكة العربية السعودية، جنوبي البحر الأحمر، بطائرة مسيّرة مفخّخة اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، في بيانٍ لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن دولة الإمارات تعتبر ما جرى دليلًا جديدًا على سعي هذه الجماعة الإرهابية إلى تهديد أمن خطوط الملاحة البحرية الدولية جنوب البحر الأحمر، وإصرارًا ممنهجًا على تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان الإماراتي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وأمن وسلامة الملاحة والتجارة العالمية.