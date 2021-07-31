غدا.. بدء اختبارات الدورة الرابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى

أعلن حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر عام معهد المحاماة، بدء مواعيد اختبارات الدورة الرابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى، غدا الأحد بمحامي نقابات:« شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، حلوان»، ويوم الأربعاء لمحامي «شمال وجنوب الجيزة والقليوبية»، تحت رعاية النقيب العام رجائي عطية.

فيما تجري اختبارات محامي شمال وجنوب الجيزة والقليوبية، يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس، وسيتم تحديد وقت الاختبار وتقسيم اللجان لاحقًا.

وأكدت النقابة العامة للمحامين أنه لا يسمح بدخول قاعة الاختبارات بعد الساعة الواحدة ظهرًا.

ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

فيما أعلنت نقابة المحامين بالإسكندرية تنظيم محاضرة عن الفاتورة الإلكترونية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب الضريبي.

ونص إعلان النقابة الفرعية على الآتي، بالتعاون مع الادارة العامة للتدريب الضريبى تتشرف نقابة محامي الإسكندرية بدعوتكم لحضور محاضرة بعنوان "الفاتورة الالكترونية" يحاضر فيها د.أحمد أبوزيد، مراجع و محاضر بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك برعاية وكيل الوزارة ورئيس قطاع التدريب الضريبي محمد عبد الصمد، ومدير الادارة العامة للتدريب محمد عبد الجواد، الثلاثاء المقبل، في الواحدة والنصف مساءً بمعهد المحاماه خلف فندق سيسل.

وأعلنت نقابة للمحامين بشمال البحيرة، الخميس، تنظيم معهد المحاماة الخاص بالنقابة الفرعية دورة للمحاميات عن تنمية وتوظيف المهارات الشخصية للمرأة المحامية في إدارة عملها وشئون أسرتها.

وقالت النقابة الفرعية، في بيان الخميس: "الزميلات المحاميات الكريمات، يعلن معهد المحاماة بنقابة محامي شمال البحيرة عن تنظيم محاضرة تدريبية تحت عنوان تنمية وتوظيف المهارات الشخصية للمرأة المحامية في إدارة عملها وشئون أسرتها، على أن تحاضر فيها الدكتورة راندا محمود بصل، دكتوراه الصحة النفسية من جامعة الإسكندرية، وذلك يوم الاثنين 9 أغسطس الواحدة ظهرا بمقر النقابة بدمنهور.