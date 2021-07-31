تحرير 52 محضرًا خلال حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات مكثفة بقيادة سكرتير الوحدة المحلية للتفتيش على رخص الورش والمحلات التجارية ورفع الاشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء أسفرت عن تحرير 52 محضرا متنوعا.

كان الدكتور أحمد رشاد سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، قد قاد حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وكذلك التفتيش على رخص المحلات، ورفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين والمركبات وتسبب التكدس المرورى.

حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا

أسفرت الحملة عن تحرير محضر 52 محضرا متنوعا (19 محضر عدم ارتداء كمامة ، 15 محضر عدم وجود سجل بيئي ، 6 محاضر عدم وجود رخصة لإدارة المكان ، 12 محضر إشغال طريق ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين على بعض المخالفات.

حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا

رافق سكرتير المدينة خلال الحملة كل من أحمد خالد مكتب رئيس المدينة، حسام الفلاح ، فريق العمل بالاشغالات وعضو إدارة الإعلام.

من جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، على توجيه الحملات المكبرة لضبط حركة الشارع ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق الورش، وكذلك التفتيش على رخص المحلات بمدينة المنيا.

حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتشديد على متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات القانونية علي المخالفين والتأكد من صحة وسلامة تراخيص الورش والمحلات التجارية لفرض الانضباط والقانون على الجميع مشيرا إلي استمرار هذه الحملات بجانب حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات الصلبة وذلك لتوفير بيئة صحية ونظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مجابهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا

حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا

حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا

حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا

حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا

حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا

حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا

حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا

حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا

حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا

حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا