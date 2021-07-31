السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 52 محضرًا خلال حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا

حملة للتفتيش على
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات مكثفة بقيادة سكرتير الوحدة المحلية للتفتيش على رخص الورش والمحلات التجارية ورفع الاشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء أسفرت عن تحرير 52 محضرا متنوعا.

كان الدكتور أحمد رشاد سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، قد قاد حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وكذلك التفتيش على رخص المحلات، ورفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين والمركبات وتسبب التكدس المرورى.

222490690_1888938011284159_7446329742338564119_n
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا 

أسفرت الحملة عن تحرير محضر 52 محضرا متنوعا (19 محضر عدم ارتداء كمامة ، 15 محضر عدم وجود سجل بيئي ، 6 محاضر عدم وجود رخصة لإدارة المكان ، 12 محضر إشغال طريق ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين على بعض المخالفات.

222868652_1888937871284173_5160781841054935922_n
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا 

رافق سكرتير المدينة  خلال الحملة كل من أحمد خالد مكتب رئيس المدينة، حسام الفلاح ، فريق العمل بالاشغالات وعضو إدارة الإعلام.

من جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، على توجيه الحملات المكبرة لضبط حركة الشارع ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق الورش، وكذلك التفتيش على رخص المحلات بمدينة المنيا.

225183806_1888937714617522_5050404505114432578_n
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا 

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتشديد على متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات القانونية علي المخالفين والتأكد من صحة وسلامة تراخيص الورش والمحلات التجارية لفرض الانضباط والقانون على الجميع مشيرا إلي استمرار هذه الحملات بجانب حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات الصلبة وذلك لتوفير بيئة صحية ونظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مجابهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

229709573_1888937581284202_3038362043962972774_n
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا 

حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا

حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
حملة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية بالمنيا
المنيا تحرير محاضر حملة للتفتيش علي الورش والمحلات التجارية دكتور أحمد رشاد اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

الإعلام الدولى يشيد بتحركات تونس للتخلص من الإخوان

«التموين» ترفع حصة الأرز لبطاقات الـ 4 أفراد

أول تعليق من وزير التعليم على تداول امتحان الاستاتيكا مصحوبًا بـ«ختم المراقب»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. وموعد سقوط الأمطار

«الصحة العالمية» تحذر من تحور كورونا: شديد العدوى ومثير للقلق

كيف تأثرت أسعار البترول ببدء التعافى العالمى من كورونا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل تحركات إسرائيل على الحدود الشمالية

مستشار الرئاسة الفلسطينية يستنكر منع الاحتلال الفعاليات السلمية في القدس

«فتح»: الأيام المقبلة ستكون حاسمة ولن نتحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى