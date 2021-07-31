«فيسبوك» يستخدم الذكاء الاصطناعي لمعرفة من تقل أعمارهم عن 13 عاما

قالت منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، إنها تختبر طرقا لإقناع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا بعدم الكذب بشأن أعمارهم ، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي (AI).



وذكرت مجلة (بيزنس ستاندرد) أنه لم يتم تصميم منصتي Facebook و Instagram للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا ، لذلك تعمل الشركة الآن على إنشاء طرق جديدة لمنع من هم دون السن القانونية من التسجيل.



وقال بافني ديوانجي ، نائب رئيس منتجات الشباب في Facebook: "نعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي لإيجاد وإزالة حسابات القاصرين ، وحلول جديدة للتحقق من أعمار الأشخاص.

ونحن أيضًا نبني تجارب جديدة مصممة خصيصًا لمن هم دون سن 13 عامًا".



ويعمل Facebook أيضًا مع موفري أنظمة التشغيل (OS) ومتصفحات الإنترنت ومقدمي الخدمات الآخرين حتى يتمكنوا من مشاركة المعلومات لمساعدة التطبيقات في تحديد ما إذا كان شخص ما في سن مناسبة.

وفي سياق متصل، حققت منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، أسرع نمو في الإيرادات منذ 5 أعوام.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن أرباح فيسبوك في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي تفوقت على التوقعات، وحققت أسرع نمو في الإيرادات منذ عام 2016.

وبعد الإعلان عن الإيرادات، توقعت المنصة تباطؤا في نمو الإيرادات في الفترة المقبلة.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين على المنصة يوميًا 1.91 مليار مستخدم، أما المستخدمون النشطون شهريًا 2.90 مليار مستخدم.

ونمت إيرادات فيسبوك بنسبة 56% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2021.

وفي سياق متصل، أعلنت "فيسبوك" أنها شكّلت فريقاً يتولى العمل على إنشاء ما يسمى الـ"ميتافيرس" أو "الكون الماورائي"، حيث يمتزج فيه العالمان الحقيقي والافتراضي إلى حد الاندماج، وهي رؤية نابعة من الخيال العلمي قائمة في مجال ألعاب الفيديو.

واعتبر مؤسس "فيسبوك" مارك زاكربرغ أن الـ"ميتافيرس" يمثّل مستقبل هذه الشبكة الاجتماعية.

وقال في مقابلة مع موقع "ذي فيرج" الأسبوع الفائت "آمل في أن ينظر الناس إلينا في غضون خمس سنوات.