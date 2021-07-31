الفلبين تسجل 8147 إصابة جديدة بكورونا و167 حالة وفاة

سجلت الفلبين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 آلاف و147 إصابة و167 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وذكرت وزارة الصحة الفلبينية- حسبما نقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت- أن إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد وصلت إلى مليون و588 ألفًا و965 إصابة، من بينهم 60 ألفًا و887 حالة نشطة، كما بلغ إجمالي الوفيات إثر الفيروس هناك 27 ألفًا و889 حالة.



فيما ارتفعت حالات الشفاء بمقدار 9 آلاف و117 حالة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.