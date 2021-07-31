روسيا تحث أوكرانيا على الوفاء بتعهداتها بحماية نصب الحرب التذكارية السوفيتية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو أرسلت مذكرة إلى كييف مطالبة فيها بالوفاء بتعهداتها بحماية النصب التذكارية للحرب؛ على خلفية خطط لتدمير نسخة طبق الأصل من أحد النصب التذكارية الروسية يُدعى "وسام الحرب الوطنية" ويتمركز في مدينة لافوف الأوكرانية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة "تاس" الروسية - أنه "بناء على خلفية خطط لتدمير نسخة طبق الأصل من وسام الحرب الوطنية، تم إرسال مذكرة إلى الخارجية الأوكرانية ومطالبتها بالوفاء بالتعهدات والأعراف الدولية وحماية نصب الحرب التذكارية".

واستنكرت سياسة السلطات الأوكرانية التي تهدف إلى تفكيك كل المعالم الأثرية الخاصة بجنود الاتحاد السوفيتي السابق وذكرى أعمالهم البطولية في الحرب ضد النازية".

وحثت الخارجية الروسية "القيادة الأوكرانية على التوقف عن تزوير التاريخ ومحاولات حرمان المواطنين الأوكرانيين من ذكرى النصر في الحرب الوطنية الكبرى، وهو ما حدث نتيجة جهود مشتركة بين كل شعوب الاتحاد السوفيتي".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تأسف لتدهور العلاقات الروسية الأوكرانية، مضيفا أنه لن يكون هناك مجال للمعاملة بالمثل فيما يخص العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، وذلك تعليقًا على العقوبات الجديدة التي فرضتها أوكرانيا بالأخص ضد عدد من الشركات الروسية، منها مؤسسة "روس سوترودنيتشستفو" الفيدرالية.



وأوضح بيسكوف- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية الإثنين الماضي، عندما سئل عمل إذا كانت موسكو سترد على هذه العقوبات- "من المحتمل أن نصل قريبًا إلى مستوى تفاعل مع أوكرانيا حيث لن يكون هناك مجال للمعاملة بالمثل"، مشيرا إلى أن تحركات الجيش الروسي في الأراضي الروسية لا يجب أن يقلق أي بلد آخر لأنه لا يشكل تهديدًا على أي دولة في العالم، ومن بينها أوكرانيا.