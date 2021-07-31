الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف سفينة تجارية سعودية بمسيرة مفخخة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف سفينة تجارية تابعة للمملكة العربية السعودية جنوبي البحر الأحمر بطائرة مسيّرة مفخّخة اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، في بيانٍ لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن دولة الإمارات تعتبر ما جرى دليلًا جديدًا على سعي هذه الجماعة الإرهابية إلى تهديد أمن خطوط الملاحة البحرية الدولية جنوب البحر الأحمر، وإصراراً ممنهجاً على تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، أن استمرار هذه الهجمات من قِبَل ميليشيات الحوثي، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، كما حثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد هذه الهجمات الإرهابية.

وأكد البيان الإماراتي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وأمن وسلامة الملاحة والتجارة العالمية.

وفي ختام البيان، شددت «الخارجية الإمارتية» على أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

إحباط الهجوم على سفينة سعودية

وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية.

وأشار التحالف العربي في بيانٍ له أمس، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إلى استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وأكد البيان، أن جهود التحالف العربي أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.