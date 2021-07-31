السبت 31 يوليو 2021
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محافظات

أماكن استخراج شهادات لقاح كورونا في محافظة الإسماعيلية

شهادة لقاح كورونا
شهادة لقاح كورونا

يبحث العديد من المواطنين عن أماكن استخراج شهادات لقاح كورونا في محافظة الإسماعيلية، والذي أعلنت وزارة الصحة عن  بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها.

أماكن استخراج شهادات لقاح كورونا في محافظة الإسماعيلية

وخصصت وزارة الصحة  ١٢٦ مكتب مخصص لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية، بداية من اليوم السبت، وتنشر “الدستور”  أماكن استخراج شهادات لقاح كورونا في محافظة الإسماعيلية.

قال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن أماكن استخراج شهادات لقاح كورونا في محافظة الإسماعيلية، هي “مركز صحة السبع بنات مركز طب أسرة السبع بنات، مكتب صحة القصاصين”.

وأوضح حطب، أن إجراءات استخراج شهادات لقاح كورونا في محافظة الإسماعيلية، تتم بسهولة دون أي صعوبة، تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأوضح حطب أنه سيتم  استخراج شهادات لقاح كورونا في محافظة الإسماعيلية، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، وذلك وفق ما حدده وزارة الصحة.

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وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال ١٢٦ مكتب مخصص لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية، بداية من اليوم السبت.

وأوضح وزيرة الصحة، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين و ١٠ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

 

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