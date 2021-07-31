السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف حقيقة تواجد «دابة» داخل محطة سكك حديد بالغربية

محطة سكك حديد
محطة سكك حديد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، عن حقيقة ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية بشأن تواجد «دابة» داخل إحدى محطات السكك الحديدية بمحافظة الغربية.

بالفحص تبين أنه أثناء قيام العاملين بالمحطة بفتح باب الطوارئ لإدخال بعض مواد البناء لاستكمال أعمال التجديدات بالمحطة، وحال ذلك دلفت «دابة» مسرعة إلى رصيف المحطة.

على الفور تمكن العمال بالمحطة من الإمساك بـ«الدابة» وإخراجها وغلق الباب دون حدوث أي تداعيات أو تأثير على حركة سير القطارات.

ومن جانب آخر، لقي موظف مصرعه، اليوم الأربعاء، صدمه قطار خلال عبوره قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة في البدرشين بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع شاب صدمه قطار في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال إجراء التحريات أن موظفا بمكتب بريد خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وزارة الداخلية المواقع الإخبارية محافظة الغربية محطات السكك الحديدية دابة رصيف المحطة

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