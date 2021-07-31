يناقش 5 محاور. . إصدار أول نشرة خاصة بأسبوع القاهرة للمياه

تواصل وزارة الموارد المائية والري، إتمام كافة الاستعدادات لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر المقبل تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية - التحديات والفرص"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



محاور رئيسية خلال فعاليات أسبوع القاهرة



ويتمثل المحور الرئيسي لأسبوع القاهرة للمياه حول الزيادة السكانية وتأثيرها على الموارد المائية في ضوء التغيرات العالمية ، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.



تحقيق الأمن المائي



وأصدرت السكرتارية التنفيذية الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه، أول نشرة خاصة بالاستعدادات والفعاليات، تتضمن توضيح المحاور الرئيسية في الأسبوع التى تتمثل في المياه والمتغيرات العالمية، والابتكار فى العلوم المائية، والتطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية، والمياه والمجتمع، والتعاون على المستوى الإقليمي والقطاعى لتحقيق الأمن المائي، بالإضافة إلى إجتماع اللجنة المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة فى المنطقة العربية.



تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة



وأكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن تنظيم أسبوع القاهرة للمياه يأتى في إطار الإهتمام بقضية المياه والتى تأتى على رأس الأولويات ومن أهم الموضوعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والمستدامة، مشيرة إلى أن الهدف هو التوصل إلى حلول لإدارة الموارد المائية فى مواجهة الزيادة السكانية.



كما تلقت سكرتارية الأسبوع طلبات من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية لتنظيم أكثر من 200 جلسة وورشة عمل، بالإضافة إلى جلسة رفيعة المستوي حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023 ضمن أجندة إسبوع القاهرة للمياه، بجانب تنظيم منتدي حوكمة المياه والإستثمار الأوروبي ، ومنتدي الإستثمار الأفريقي الأوروبي.