وكيل «خطة النواب»: ناقشنا عددا ضخما من طلبات الإحاطة بدور الانعقاد الأول

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة أصدرت تقريرًا يتضمن جهودها وإنجازاتها البرلمانية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، حيث نظرت اللجنة عدة طلبات إحاطة أعدت عنها مذكرات للعرض على رئيس المجلس الدكتور المستشار حنفي جبالي، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة في شأن عدم توفير اعتماد مالي لشراء قطع أراضي لمحطات رفع بالقرى المصرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتغيير شكل الريف المصري مما قد يتسبب في تأخير تنفيذ بعض هذه المشروعات المتعلقة بالصرف الصحي.

وأضاف سالم في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجنة بحثت كذلك طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين حسام الدين المندوه، وطارق السيد محمود ، الأول بشأن تحصيل قيمة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة من الأندية ومراكز الشباب بأثر رجعي من 2017، والثاني بشأن مشكلة تطبيق وزارة المالية للقيمة المضافة على اشتراكات الأندية الرياضية بأثر رجعي.

واستطرد: "ناقشنا كذلك في لجنة الخطة والموازنة ، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجلاء العسيلي بشأن عدم تطبيق المادة 41 من قانون الخدمة المدنية على الموظفين بالجامعات الحكومية المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس".

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ناقشت طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الجاهل، ولطفي شحاتة، الأول بشأن نتيجة مسابقة مصلحة الضرائب المصرية التي أعلنت عنها وزارة المالية بخصوص حاجتها للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب، والثاني بشأن المسابقة المعلن عنها في الضرائب المصرية وتضرر الخريجيين لاستبعاد الأول من المسابقة.

وأشار سالم إلى أن لجنة الخطة والموازنة بحثت خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر بشأن عرقلة الصادرات الزراعية المصرية منذ تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسئولية الصادرات الزراعية الطازجة، فضلا عن مناقشة اللجنة العشرات من طلبات الإحاطة متعلقة بموضوعات مختلفة تهم المواطنين.