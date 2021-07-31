«ائتلاف معلمي مصر» ينعى مراقب الثانوية العامة المتوفى في القليوبية

نعى ائتلاف معلمي مصر، وفاة المراقب رضا محمد حسن، الذي وافته المنية اليوم السبت أثناء المراقبة اامتحانات الثانوية العامة، إثر غيبوبة سكر، بلجنة الشيماء الثانوية بنات، بنها قليوبية، بعد نقله بالإسعاف إلى مستشفى الجامعة في تمام الساعة 9.20 صباحا.

وكان أعلن محمد عبد الله، رئيس غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين، والمعنية بمتابعة أحوال المعلمين خلال امتحانات الثانوية العامة، وفاة المعلم رضا محمد حسن عطية، مراقب بالثانوية العامة، أثناء عمله في لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات بالقليوبية، والذى وافته المنيه بعد تعرضه لغيبوبة سكر، وتم نقله لمستشفى بنها.

وعلى الفور وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالمتابعة الفورية من فرعية المعلمين بشمال القليوبية برئاسة مختار شاهين، وإنهاء الإجراءات اللازمة، والتواصل مع أسرته لتقديم كل الدعم فى مصابهم الأليم، علما أن المعلم الراحل من قرية زرقان، مركز تلا، محافظة المنوفية.

كما وجه نقيب المعلمين بسرعة صرف مستحقات المعلم الفقيد وتسليمها لأسرته فى أقرب وقت.

وفي سياق آخر، كشفت غرفة العمليات المركزية أن الامتحانات اليوم متوازنة وفي مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد بها أي أسئلة تعجيزية أو أسئلة بها لف ودوران، ولكنها مباشرة تحتاج إلى طالب فاهم ومذاكر المنهج جيدا.

ونفت الغرفة ما تداولته بعض صفحات الفيسبوك حول تسريب الامتحان، مؤكدة أن الذي تم تداوله قبل بدء اللجنة لا علاقة له بالامتحان الأساسي الذي انطلق منذ قليل.

وانتهت منذ قليل امتحانات الأحياء والاستاتيكا للصف الثالث الثانوي، وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازي أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.