السبت 31 يوليو 2021
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محافظات

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا بالبحر الأحمر

تامر مرعي وكيل وزارة
تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحرالاحمر

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، عن بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا والراغبين في استخراجها، وذلك من خلال 4 مكاتب، تم تخصيصها لاستخراج تلك الشهادات بالبحر الأحمر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في بيان له، أن المكاتب المخصصة لاستخراج شهادات اللقاح للمسافرين بالمدن هي "مكتب صحة رأس غارب – مكتب صحة الغردقة – وحدة سفاجا الصحية  – مكتب صحة القصير"، مشيراً إلى أنه يتم  استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و 10 دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE).

وأكد مرعي أن مواعيد العمل يوميا من الساعة 3 عصرًا الى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية والاجازات، تسهيلًا علي المواطنين والمسافرين الراغبين في الحصول علي الخدمة.

صحة البحر الأحمر: دعم مستشفيات المحافظة بأجهزة طبية بتكلفة مليوني جنيه

كان أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، عن دعم مستشفيات ووحدات الصحة بالمحافظة بـ4 أجهزة أشعة متنقلة جديدة بتكلفة 2 مليون جنيه تقريبًا.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان فى بيان له، أن تم دعم وحدة الزعفرانة الصحية، ومركز طب الأسرة بمرسى علم، ومستشفى سفاجا المركزى، ومستشفى الغردقة العام، بأجهزة الاشعة الجديدة، مؤكدا ان تلك الخطوة تأتى ضمن خطة تطوير الخدمة الصحية ولتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى و جارى توريد أجهزة طبية اخرى ايضا خلال الايام المقبلة.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لدعمها المستمر لمستشفيات البحر الأحمر واخرها 4 أجهزة أشعة ديجتال متنقلة بقيمة تقديرية حوالى 2 مليون جنيه.

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