موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا للمسافرين من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدر القائمة البحثية خلال الساعات القليلة الماضية تزامنا مع إعلان وزارة الصحة والسكان عن بدء استخراج شهادة للحاصلين على اللقاح للراغبين في استخراجها للسفر للخارج، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط التسجيل والخطوات.

موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا للمسافرين

خصصت وزارة الصحة والسكان موقعا إلكترونيا عبر هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على تلقي جرعتي اللقاح كورونا الذي تم اعتماده مؤخرا حيث يكون موعد الحصول على اللقاح للمسافرين خلال 72 ساعة فقط من تسجيل البيانات عبر الموقع الإلكتروني وفقا لتحديد الفئات المستهدفة يحصل متلقي اللقاح على شهادة معتمدة من الوزارة تسمح له بالسفر إلى الخارج تعمل المراكز الطبية بكافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لتفادي انتشار العدوى وتقليل الإصابة اليومية ويستقبل المراكز الطبية المخصصة للقاح كورونا يوميا في تمام الساعة التاسعة صباحا ويستمر العمل حتى الساعة التاسعة مساءا.

خطوات تسجيل بيانات لقاح كورونا للراغبين في السفر

يمكن للراغبين في السفر للخارج الحصول على جرعات لقاح كورونا المستجد كوفيد 19 عقب تسجيل بياناتهم عبر موقع وزارة الصحة بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة من خلال هذا الرابط( من هنا)

تحديد محافظة الإقامة و المنطقة التي سيتم تلقي اللقاح بها

كتابة بيانات الراغب في اللقاح

تحديد الفئة المستهدفة من اللقاح ( أعضاء الهيئة الطبية، كبار السن، راغب في السفر، أصحاب الأمراض المزمنة)

كتابة الرقم القومي للراغب في اللقاح

كتابة وسيلة اتصال ( رقم تليفون، بريد إلكتروني)

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رابط وخطوات حجز لقاح كورونا

استخراج شهادة للحاصلين على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء استخراج شهادة الحصول على لقاح كورونا المستجد للراغبين في ذلك عبر موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا للمسافرين وفقا للرسوم التي حددتها والمقدرة بـ100 جنيه للمصريين و 10 دولارات للأجانب حيث يحصل المواطن على شهادة مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية وتحمل رمز الاستجابة السريع "QR" وفي حالة المسحة الإلكترونية عن طريق الموبيل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته.