«المصريين الأحرار» وأكاديمية السلام يكرمان المتفوقين رياضيًا بالسويس

احتفل حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس وأكاديمية السلام بالمتفوقين والموهوبين رياضيًا ودراسيًا، من أبناء الأكاديمية بالمحافظة.

وتم تكريم المتفوقين بالأكاديمية ومنحهم كأسين باسمي الحزب والأكاديمية وميداليات ذهبية وبرونزية تحمل شعار الحزب وشعار الأكاديمية كما تم تكريم المدربين ومنح الجميع شهادات تقدير.

وحضر الاحتفال عادل فاضل أمين الحزب بالسويس، ومحمد سليم عضو هيئة المكتب بالحزب وكوكبة من نجوم كرة القدم، منهم الأب الروحي الأكاديمية كابتن سعيد خليل و كابتن محمد شوالات المدير الفني للاكاديمية، وبحضور الكابتن جمال عبد الناصر و الكابتن سيد تمام و الكابتن اسماعيل فرج والكابتن سيد الحملي والكابتن ابراهيم سلامة والكابتن شحتة عبد الشافي، ‏كما حضر الاحتفال الداعية فضيلة الشيخ اسامة محمد عبداللاه.

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وفى ختام الاحتفالية قام عادل فاضل أمين عام الحزب بالسويس، بتقديم درع الحزب للأكاديمية لدورها المتميز فى اكتشاف المواهب وتنميتها وخدمة المجتمع.

وتم ايضا تكريم أمين الحزب بالسويس واهداء كأس باسم الأكاديمية له لدور الحزب فى تنمية المجتمع على جميع المستويات وخدمة الوطن.

وكان قد هنأ حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، الذى يمثل باب جديدا للشباب الواعد لتحقيق رؤية تنموية وخدمة المجتمع برعاية رئاسية.

وقال الحزب في بيان صحفي، إن تدشين الاتحاد مشمولا برعاية من الرئيس لاهتمامه المباشر بالشباب واستيعاب الطاقات الشابة للعمل معا للنهوض بالمجتمع، ويأتي استكمالا للخطوات الجادة للرئيس في رعاية أجيال لديها رؤية وطموح.

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وأضاف المصريين الأحرار، أن تأهيل الأجيال الجديدة والعمل في صورة فريق متكامل والتدريب والتأهيل وثقل الخبرات في كافة المجالات يساهم بصورة سريعة ورائدة لبناء وخدمة الوطن بسواعد وأفكار وجهود أبنائه وتلك هي رؤية واهتمام الرئيس المصري.