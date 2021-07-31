السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان: انخفاض إيراد النيل الأزرق بـ2.8 مليار متر مكعب مقارنة بالعام الماضي

السودان النيل الأزرق
السودان النيل الأزرق

أفادت وزارة الري والموارد المائية في بيانها اليومي للجنة الفيضانات بأن جملة إيراد النيل الأزرق لشهر يوليو 2021 بلغت حوالي 5 مليارات متر مكعب مقارنة بـ 7.8 مليار متر مكعب لشهر يوليو 2020 أي أقل بـ2.8 مليار متر مكعب.

فيما أشارت اللجنة إلى أن جملة إيراد نهر عطبرة لشهر يوليو 2021 بلغت حوالى 4 مليارات متر مكعب مقارنة بـ2.8 مليار متر مكعب لشهر يوليو 2020 أعلي بـ1.2 مليار متر مكعب، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.

وحول إيراد النيل الأزرق اليوم عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية فقد تجاوز 600 مليون متر مكعب، بينما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 230 مليون متر مكعب .

وحول معدل التصرفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة  فقد سجلت الروصيرص: 560، سنار: 500، جبل الأولياء: 85، القربة: 230، مروي: 525.

وأكد مدير الإدارة العامة لشؤون مياه النيل، رئيس لجنة الفيضانات، المهندس عبد الرحمن صغيرون أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية اليوم بلغ منسوب الفيضان، حيث تجاوز إيراده 600 مليون متر مكعب، بينما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 230 مليون متر مكعب، وقال إن معدل التصرفات خلف السدود تقدر بملايين الأمتار المكعبة.

كما سجلت الخرطوم (15.72 متر)، بينما تبقى منسوب الفيضان (16.50 متر) أقل من 78 سم.

وتشهد جميع القطاعات ارتفاعًا بمتوسط 30 سم وعليه تطالب لجنة الفيضان المواطنين في كل القطاعات بأخذ التحوطات اللازمة.

وقبل يومين، كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني في السودان عن حالة السيول والفيضانات بجميع ولايات البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء السودان، أشارت جميع التقارير الفنية إلى زيادة في معدلات مناسيب النيل الأزرق في جميع المحطات بسبب توالي هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية.

لجنة الفيضان السودان لنيل الأزرق نهر عطبرة المياه

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