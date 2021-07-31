بيلاروسيا تسجل 992 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم السبت، تسجيل 992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت الوزارة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (بيلتا نيوز) البيلاروسية، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 446 ألفا و40 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 3 آلاف و 454 حالة وفاة، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 420 ألفا و200 حالة، بعد تعافي 1038 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأجرت بيلاروسيا على مدار أمس 17 ألفًا و964 اختبارا للكشف الإصابة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي الاختبارات التي أجريت في البلاد حتى الآن 7 ملايين و 294 ألفا و 282 اختبارا.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.