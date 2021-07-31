تنبيه هام من «التعليم» لطلاب «علمي علوم» بشأن «الجيولوجيا»

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها هاما لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، لمتابعة البث المباشر لمراجعة مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية يوم الأحد الموافق ١ أغسطس الساعة ٢ ظهراً عبر منصة حصص مصر.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة (العلمية /علوم)، اليوم السبت، امتحان مادة الأحياء، بإجمالى عدد 292 ألفا و 428 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة (العلمية/الرياضيات) امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة

وفي سياق متصل، تستكمل كنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط ولجان النظام والمراقبة التابعة لها، تظريف أوراق أسئلة " البابل شيت" في المواد التي انتهى الطلاب من أداء الامتحانات بها، لتسفيرها إلى مدينة ٦ أكتوبر التعليمية لتصحيحها إلكترونيا بدون تدخل بشري بواسطة "الماسحات الضوئية"، تمهيدا لإعادتها للكنترولات لرصد نتائج التصحيح لكل طالب وترتبيها في سيديهات النتيجة النهائية.

وأدى أول أمس، 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى"، كما أدى طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الرابع عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازي أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.