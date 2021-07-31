الكويت تعلن اللقاحات المعتمدة لديها والفئات المستثناة من الحجر

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم السبت، اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وعدد الجرعات المطلوبة للتحصين، وذلك ابتداءًا من 1 أغسطس المقبل.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الإعلام الكويتية في بيانٍ لها اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»، تشمل اللقاحات المعتمدة لدى دولة الكويت كلا من؛ لقاح فايزر بيونتك والحصول على جرعتين منه، ولقاح استرازينيكا / أكسفورد والحصول على جرعتين منه، ولقاح موديرنا والحصول على جرعتين منه، كذلك لقاح جونسون آند جونسون والحصول على جرعة واحدة منه.

الفئات المستثناة من الحجر المؤسسي

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الإعلام الكويتية، الفئات المستثناة من الحجر المؤسسي لدى دولة الكويت ومن بينهم؛ البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة الكويت وأقاربهم من الدرجة الأولى (زوج – زوجة – أبناء) سواء منفردين أو مجتمعين بالإضافة إلى عمالتهم المنزلية المرافقة لهم، على أن يُشترط إبراز الهوية الخاصة بهم.

كما يُستثنى من الحجر المؤسسي بالكويت، المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج بالخارج ومرافقوهم بعد انتهاء فترة العلاج، بشرط وجود الشهادة الدالة على ذلك، على أن تكون صادرة من المكتب الصحي الكويتي في الدولة مقر تلقي العلاج.

كذلك بُستثنى من الحجر المؤسسي بالكويت، الكوادر الطبية الحكومية والأهلية وأقاربهم من الدرجة الأولى (زوج – زوجة – أبناء) سواء منفردين أو مجتمعين، بالإضافة إلى مرافقيهم من العمالة المنزلية بشرط إبراز ما بُثبت ذلك، كما يُستثنى القاصرون المسافرون بدون مرافق.

إصابات كورونا في الكويت

وفي وقتٍ سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أمس الجمعة، تسجيل 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 397098 حالة.

وقال السند، في بيانٍ له أمس، أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إنه تم أيضًا تسجيل خمس حالات وفاة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة في الكويت 2314 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 1251 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 382826 حالة، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 96.41 في المئة.